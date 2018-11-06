嘉義》遭對手指責 涂醒哲陣營反指黃敏惠選到頭暈

2018年11月06日 15:46 中時 呂妍庭

國民黨籍嘉義市長候選人黃敏惠今火力全開，全力猛攻民進黨籍市長候選人涂醒哲心中無人民，還偷智財、偷政績，涂醒哲競選總部嗆辣回應，除反批黃敏惠為了拚選舉，任意扭曲污衊，才是應受譴責，也說黃敏惠發出去的文宣品，本來就可受公評，跟智慧財產權毫不相干，建議黃敏惠把相關法律再研究清楚，想指控才來指控，不要模糊焦點，扭曲事實真相，不要拚選舉拚到暈頭轉向。

涂醒哲競總就黃敏惠今對涂醒哲的指責表示，北排事件發生當天，水資源回收中心啟用典禮、行政院長賴清德親訪旺萊會社的行程早經排定，進行過程公眾皆知，新生路路面塌陷純屬意外亦係事發突然，市政府工務處也以最負責任的態度和速度去處理了，這其間並無市民受傷，目前也尚無民宅受損的情形，但市政府仍會以民眾身家安全為考量，保障市民最大利益，工程意外會儘速補救外，只要民眾有因市府工程導致權益受損的情況，市政府都會負責到底，黃敏惠為了拚選舉，任意扭曲污衊，才是應受譴責。

競總說，民主社會除了市議會可以監督市政府，傳播媒體、民間社團、市民大眾，都可以監督，市民手中有選票，亦能監督市政府，競選總部雖屬輔選組織，但主任委員是立法委員、總幹事是民進黨中執委，都有足夠的社會公信力可以督促市長和執政團隊，要求市府執政團隊做好市政，服務民眾，黃敏惠競選團隊缺乏民主素養，搞不清楚，徒然貽笑大方。

競總強調，涂醒哲登記參選以來，皆維持「政績就是王道」進行選舉活動，打正面訴求的選戰，前後兩任政績優劣，詳細比較，供市民公評抉擇。舉路平專案說，黃敏惠任內，連續3年全國最後1名，涂醒哲市長任內，連續3年全國第1，「她要比甚麼？」，至於被黃敏惠延宕的鐵路高架化、貨物轉運中心、汙水下水道，皆是具體實證，連黃敏惠自誇是她功勞的國民運動中心，涂醒哲也只是「點到為止」，指出「中央准了，錢也有了，為什麼一拖3年不動工，到底她在等甚麼？」最後還是涂醒哲把黃敏惠擺爛的計畫挑起來，魄力完工，「涂醒哲已經很客氣了，不知道黃敏惠還想辯解什麼！」。

至於被指偷智慧財產權，涂競總說，黃敏惠發出去的文宣品，本來就可受公評，她既然說她「敢夢」，就要讓公眾檢視她的「夢」是不是一場「欺瞞市民的幻夢」？ 且涂總部只是用來舉證，黃敏惠的文宣的確這樣講，而且現在手機運用方便的程度，大家都會拍照轉傳，這跟智慧財產權毫不相干，建議請黃敏惠把相關法律再研究清楚，想指控才來指控，不要模糊焦點，扭曲事實真相，不要拚選舉拚到暈頭轉向。

(中時 )