台中大安消隊分隊將落成 獲建築金獅獎

台中大安消隊分隊廳舍榮獲建築金獅獎。（陳淑娥攝）

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台中大安消隊分隊即將落成啟用。（陳淑娥攝）
台中大安消隊分隊即將落成，市議員吳敏濟前往聽取簡報。（陳淑娥攝）

台中大安消隊分隊位於巷弄之中，消防車進出不便影響救災效率，市議員吳敏濟爭取易地改建，位於中山南路新廳舍已驗收完畢即將落成，還榮獲建築金獅獎，大幅提升消防救災能力，更能保障市民的生命財產。

大安消防分隊空間狹小，困居巷道之中，消防車執勤完畢必須倒車進巷道，進入前院後再退入車庫，對新手而言是一大挑戰；此外，1樓沒有備勤室，備勤人員須打地舖非常克難，2樓僅25坪大室內空間，還要擠下16個人，沒有足夠空間陳設器材，一旦有災情通報，出勤速度難免受影響。

吳敏濟表示，消防隊員是市民生命財產的守護神，火場出生入死任務非常艱巨，平時的訓練及福利必須得到保障，過去他曾經提案為每位打火弟兄爭取配備一付火場救命器，就是希望消防員救人和自救能得到確保。

台中市消防局第五救災救護大隊長蔡昭霖指出，新廳舍擁有舊廳舍的5倍大，一樓設有備勤室，救火器材有充足陳設空間，新廳舍有2至4人寢室，比目前擁擠的情形舒適多了。

大安消防隊分隊榮獲建築金獅獎榮譽，建築造型現代感十足，且四周視野遼闊車輛出勤容易；該工程經費4300萬元，土地面積1712平方公尺，建築面積1583平方公尺，可空納人力20人，目前有警消13人，替代役男3人，新廳舍預留有女警消及擴編空間。

新廳舍規劃1樓有救護備勤室、水域器材室、無障礙廁所、1至4樓電梯；2樓是義消辦公室、婦宣辦公室、檔案室、救災器材室，3樓是休憩交誼廳、電腦機房、廚房；4樓為會議室暨健身活動室、無障礙廁所。

(中時 )

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