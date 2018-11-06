旅客退稅上限增至4.8萬 明年元旦起實施

交通部與財政部共同修正「外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法」部分條文，修法後外國旅客購物可申請退稅的金額上限從2.4萬元上修到4.8萬元。（圖為陸客來台旅遊照／報系資料照）

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為推動觀光產業發展，交通部與財政部共同修正「外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法」部分條文，修法後外國旅客購物可申請退稅的金額上限從2.4萬元上修到4.8萬元，旅客若持有財政部核准的載具進行現場小額退稅，可免在退稅單上簽名，同時延長營業人可免用電子發票其限至109年年底。明年元旦起實施。

交通部表示，為刺激外國旅客消費，活絡觀光產業商機，同時推動環保無紙化，建構友善的購物環境，今協同財政部修正發布「外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法」部分條文，明年元旦起正式實施。

該法案修正後，外國旅客購物後要申請現場小額退稅消費金額的上限將從2.4萬提高到4.8萬，且旅客若以財政部核准的載具進行現場小額退稅，將不需在退稅表單上簽名，更為便利。

另外目前特定營業人可免使用電子發票期限原為107年12月31日，修法後將延長至109年12月31日，讓業者可有更充裕的時間導入電子發票，也利於推動退稅表單與作業全面無紙化。

財政部指出，近兩年訪台旅客客源結構改變，自由行旅客比例大幅提升，導致旅客購物消費與退稅金額衰退，自從105年5月1日實施外國旅客購物退稅e化服務以來，陸續推出開放旅客持銀聯信用卡申辦特約市區退稅、擴大特約市區退稅服務範圍等多項措施，107年1到9月來台旅客購物退稅件數與金額已較去年同期成長12％。

(中時 )

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