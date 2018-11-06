金門全島旅服中心「換裝」 拚觀光第一印象

2018年11月06日 15:58 中時 李金生

縣府觀光處替機場、碼頭和車站旅遊服務中心人員換裝，希望更清新、亮麗的服裝造型，讓遊客留下美好的第一印象。（縣府觀光處提供）

縣府觀光處替機場、碼頭和車站旅遊服務中心人員換裝，希望更清新、亮麗的服裝造型，讓遊客留下美好的第一印象。（縣府觀光處提供）

打造金門成為「觀光休閒樂活島」是縣府的觀光旅遊發展目標。（李金生攝）

打造金門成為「觀光休閒樂活島」是縣府的觀光旅遊發展目標。（李金生攝）

交通部觀光局「106年度i-center旅遊服務體系」服務品質評比作業，金門縣榮獲第2層級非直轄市旅服中心「特優等」。（縣府觀光處提供）

金門往「觀光休閒樂活島」目標邁進，縣府觀光處替機場、碼頭和車站旅遊服務中心人員換裝，希望更清新、亮麗的服裝造型，讓遊客留下美好的第一印象。

縣府觀光處在尚義機場、水頭碼頭、九宮碼頭及金城、山外、金沙車站等6地設置旅遊服務中心，除提供旅客解說服務、觀光諮詢外，也提供旅遊文宣取閱、免費無線上網、手機充電、明信片代寄、急救箱、老花眼鏡借用等貼心服務，今年度至今諮詢服務人數已達8萬6535人次。

交通部觀光局「106年度i-center旅遊服務體系」服務品質評比作業，金門縣榮獲第2層級非直轄市旅服中心「特優等」。

縣府觀光處已重新規畫整修現有旅遊服務中心，融合金門意象與閩南建築特色外，並結合資訊科技運用，以多媒體數位影音的多元呈現，精進相關設施的完整性及機能性，提供旅客更方便、完善的資訊及旅遊環境。

(中時 )