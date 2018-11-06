金門全島旅服中心「換裝」 拚觀光第一印象

金門6處旅遊服務中心今年度至今諮詢服務人數已達8萬6535人次。（李金生攝）

友善列印
中時
縣府觀光處替機場、碼頭和車站旅遊服務中心人員換裝，希望更清新、亮麗的服裝造型，讓遊客留下美好的第一印象。（縣府觀光處提供）
縣府觀光處替機場、碼頭和車站旅遊服務中心人員換裝，希望更清新、亮麗的服裝造型，讓遊客留下美好的第一印象。（縣府觀光處提供）
打造金門成為「觀光休閒樂活島」是縣府的觀光旅遊發展目標。（李金生攝）
打造金門成為「觀光休閒樂活島」是縣府的觀光旅遊發展目標。（李金生攝）
交通部觀光局「106年度i-center旅遊服務體系」服務品質評比作業，金門縣榮獲第2層級非直轄市旅服中心「特優等」。（縣府觀光處提供）

金門往「觀光休閒樂活島」目標邁進，縣府觀光處替機場、碼頭和車站旅遊服務中心人員換裝，希望更清新、亮麗的服裝造型，讓遊客留下美好的第一印象。

縣府觀光處在尚義機場、水頭碼頭、九宮碼頭及金城、山外、金沙車站等6地設置旅遊服務中心，除提供旅客解說服務、觀光諮詢外，也提供旅遊文宣取閱、免費無線上網、手機充電、明信片代寄、急救箱、老花眼鏡借用等貼心服務，今年度至今諮詢服務人數已達8萬6535人次。

交通部觀光局「106年度i-center旅遊服務體系」服務品質評比作業，金門縣榮獲第2層級非直轄市旅服中心「特優等」。

縣府觀光處已重新規畫整修現有旅遊服務中心，融合金門意象與閩南建築特色外，並結合資訊科技運用，以多媒體數位影音的多元呈現，精進相關設施的完整性及機能性，提供旅客更方便、完善的資訊及旅遊環境。

(中時 )

旅客退稅上限增至4.8萬 明年元旦… 太陽能板堆置2年？彰化縣府：太…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。