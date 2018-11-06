稱選舉就是要證明改革是對的 蔡英文被慘噓

蔡英文總統。（資料照,鄭任南攝）

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中時電子報
／綜合報導

蔡英文總統上任後力推改革，未料卻引來民怨。身兼民進黨主席的蔡總統今天到宜蘭輔選時指出，中央執政2年多來，台灣經濟穩定，大建設也將啟動，她說年底選舉就是要證明一個價值，就是「政府的改革是對的、改革是重要的、改革不能走回頭路」。然而，小英這番話遭網友慘噓。

民進黨曾在今年7月發表「改革挺台灣 年金改革篇CF」，影片主要內容是前總統陳水扁、馬英九和總統蔡英文的談話，並凸顯年金改革「大家都說過」，但只有蔡英文總統做到。對於施政滿意度下滑，蔡總統也曾表示，這是改革路上會遇到的必然過程。

據中央社報導，蔡總統今參與宜蘭縣水利工作人員後援會成立大會致詞時提及年改，她強調年金若不改革，國家財政就會破產，屆時就要全民負擔，所以一定要改革，讓年金不會變成國家財政的黑洞。她說年金改革做完，國家財政才會穩定，才能有錢投資與建設台灣。

蔡英文也提及，年底選舉就是要證明一個價值，就是政府的改革是對的、改革是重要的、改革不能走回頭路，此外，也要證明另一個價值，那就是建設需要中央與地方配合，也需要實實在在的人來執行大建設。

蔡總統這番話網友不買單，並紛紛表示「票開出來就知道，空心菜做的有多爛」、「選舉之目的是要拉下無能的政府」、「1124就知道了!!不要再臭屁」、「驕傲自大到令人厭惡透頂」、「年底選舉可以檢驗一下台灣人認同的改革，到底是不是民進黨所謂的改革」。

(中時電子報)

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