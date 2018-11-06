中國過去35年服務進口年均增長16.8％ 全球第1

友善列印
工商

經濟通通訊社報導，中國政府6日在上海首屆中國國際進口博覽會上首次公布「中國服務進口報告2018」，提到過去35年來，中國服務進口年均增長16.8％，全球排名第1，中國對全球服務進口增長的貢獻為9.8％，全球排名第2。

報告指出，過去5年來，全球服務進口年均增速僅3％，但中國服務進口實現年均10.7％增長；對全球服務進口增長貢獻達25.8％，是最大的貢獻者。報導指出，這顯然是在回應貿易戰中，美方對中方的指控。

報告表示，中國還是全球服務貿易自由化的重要推動者，積極倡導多邊貿易體制改革，擴大服務領域開放水平。中國領導人出席多邊會議期間，多次闡明支持多邊貿易體制、推動建設開放型世界經濟的堅定立場。

報告指出，中國服務市場開放之門越開越大，年內重點放寬銀行、券商、基金公司、期貨公司、保險等金融機構外資准入限制，放開會計審計、建築設計、評級服務等領域外准準入限制，推進電信、互聯網、文化、教育、交通運輸等領域有序開放，進一步推動服務業領域擴大開放，創造公平競爭環境。

商務部服貿司司長冼國義表示，去年中國服務進口比加入世貿組織（WTO）時增長了11倍，佔世界服務進口的比重從2.6％提升到9％位列全球第二位。冼國義說，擴大服務進口是新時代中國自身發展的需要。

(工商 )

李小加：已有超過250間企業計畫… 大陸互聯網巨頭阿里巴巴啟動2000…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。