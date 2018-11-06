中國過去35年服務進口年均增長16.8％ 全球第1

2018年11月06日 16:12 工商 賴瑩綺

經濟通通訊社報導，中國政府6日在上海首屆中國國際進口博覽會上首次公布「中國服務進口報告2018」，提到過去35年來，中國服務進口年均增長16.8％，全球排名第1，中國對全球服務進口增長的貢獻為9.8％，全球排名第2。

報告指出，過去5年來，全球服務進口年均增速僅3％，但中國服務進口實現年均10.7％增長；對全球服務進口增長貢獻達25.8％，是最大的貢獻者。報導指出，這顯然是在回應貿易戰中，美方對中方的指控。

報告表示，中國還是全球服務貿易自由化的重要推動者，積極倡導多邊貿易體制改革，擴大服務領域開放水平。中國領導人出席多邊會議期間，多次闡明支持多邊貿易體制、推動建設開放型世界經濟的堅定立場。

報告指出，中國服務市場開放之門越開越大，年內重點放寬銀行、券商、基金公司、期貨公司、保險等金融機構外資准入限制，放開會計審計、建築設計、評級服務等領域外准準入限制，推進電信、互聯網、文化、教育、交通運輸等領域有序開放，進一步推動服務業領域擴大開放，創造公平競爭環境。

商務部服貿司司長冼國義表示，去年中國服務進口比加入世貿組織（WTO）時增長了11倍，佔世界服務進口的比重從2.6％提升到9％位列全球第二位。冼國義說，擴大服務進口是新時代中國自身發展的需要。

(工商 )