太陽能板堆置2年？彰化縣府：太陽能板無毒已要求地主移除

2018年11月06日 16:01 中時 鐘武達 、 謝瓊雲

彰化縣大城鄉沿海一處魚塭土地遭棄置大量太陽能板，有網友拍照貼上臉書社團《爆料公社》指「台61線可悲的太陽能板廢棄物風景」，痛批政府發展綠能卻放任汙染農地。彰化縣政府強調，太陽能板成品並不具毒性，全案正由檢調介入調查偵辦，環保局也已函請地主限期移除改善。

彰化縣環保局指出，有關大城鄉棄置太陽能光電版案，彰化縣調查站107年10月5日來函，環保局10月9日派員會同該站至現場稽查，後續將調查地主追查來源，也已查出地主資料並函覆調查站，同時發函要求地主清除現場的太陽能板廢棄物，後續將持續與調查站配合辦理。

經濟暨綠能發展處長王盟貴強調，太陽能板是由玻璃、矽晶體、銅材質導線組成，只有在製程中會產生酸洗液廢水，出廠後的成品不具毒性；彰化縣政府發展綠能，未來會建立高端回收機制與相關配套，相信會有越來越多業者投入，太陽能板去化問題就會減緩。

位在彰化縣大城鄉豐美村魚寮溪旁的魚塭地，遭堆置大量廢棄太陽能板，po文的網友貼文分享他拍到的大批太陽能板被丟棄在草地上的照片，怒批「陽光曝曬，加上坡璃破裂，根本劇毒，這塊地根本廢了，旁邊還漁塭耶，如果不慎吃入肚內，倒楣的還是台灣人」呼籲政府發展綠能，更要對廢棄物妥善管理。

貼文一出引發網友嘩然，紛紛留言呼喚彰化縣長魏明谷，要「縣長幫幫忙」，還有人網友留言，「未來數量更可觀，雞寮、工廠屋頂很多」、「到處都在種電，往後這場景應該隨處可見，有能力生產，沒能力處理」。

(中時 )