小智園區列車造訪智邦科技午餐會 員工比6手式熱烈歡迎

2018年11月06日 16:11 中時 陳育賢

新竹市長候選人林智堅競選團隊近日啟動「小智園區列車」計畫，6日與智邦科技午餐會，受到智邦員工熱烈歡迎。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅競選團隊近日啟動「小智園區列車」計畫，6日與智邦科技午餐會，受到智邦員工熱烈歡迎。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅競選團隊近日啟動「小智園區列車」計畫，6日與智邦科技午餐會，受到智邦員工熱烈歡迎。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅競選團隊近日啟動「小智園區列車」計畫，6日與智邦科技午餐會，受到智邦員工熱烈歡迎。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅競選團隊近日啟動「小智園區列車」計畫，6日與智邦科技午餐會，受到智邦員工熱烈歡迎。（陳育賢攝）

智邦董事長郭飛龍（左）親自接待新竹市長林智堅，也希望員工們共同力挺林智堅。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人林智堅了解科技人想法與需求同時爭取選票，6日造訪竹科智邦科技公司並與員工用餐，智邦董事長郭飛龍、執行長黃安捷親自接待，員工們則是熱烈詢問輕軌停靠站、大車站等計畫同時熱情要求合影，原本僅30分鐘的行程最後是花了90分鐘才結束。

林智堅競選團隊近日啟動「小智園區列車」計畫，除了今天與智邦科技午餐會外，之前已相繼拜訪台積電、義隆電子，之後還將訪問力晶科技、樂華科技等企業，預計共將造訪竹科9家科技大廠。

林智堅是於今天中午12點20分先到智邦員工餐廳與董事長郭飛龍、執行長黃安捷用餐，當時現場已有上百位員工陸續用餐，之後再到樓上的各辦公室與員工話家常。

林智除了一一向現場員工打招呼外，更接受智邦科技的快問快答考驗，題目相當趣味，從油頭髮型、養身等市長個人考題外，也列舉智邦科技相關小知識，例如「智邦的股票代碼2345」、「智邦英文名Accton」，甚至有人詢問鄭朝方為何未一同現身，林智堅直接拿起手機「call out」視訊，逗樂現場所有員工。

林智堅說，年輕人投票率普遍偏低，但1張選票足以撼動1座城市，他自10月底啟動「園區列車計畫」，希望透過近距離與竹科員工接觸、傾聽年輕人想法，鼓勵大家踴躍投票，他預計要造訪9家科技大廠，與數千科技人見面、聊聊天。

林智堅說，智邦科技不只是重要企業，善盡社會責任的精神更令人敬佩，董事長郭飛龍在1998年就率先建置托兒所，現在廠區內也都設有幼兒園，如同董事長照顧智邦的心，自己身為3個孩子的爸爸，建設市政過程都是在乎孩子的未來。

他指出，「鐵道藝術村」是1940年代興建的老倉庫，他上任後即將1到5號倉庫指定為歷史建築，並與智邦科技合作推動活化工作，如今不僅成為市民假日必訪熱點，更是新竹市藝文饗宴的新據點，智邦科技已是新竹市改變成真的推手之1。

就像每1位在竹科工作的市民，近4年自己也用盡所有心力在職場上，做好市政工作，讓市民感到幸福、重拾光榮感提升，成為台灣城市典範之1。

不過，儘管新竹市作為世界重要半導體產業聚落，過去市府跟竹科的連結太少，因此，他上任後積極改善園區交通問題，力推「交通123」政策，包括打通高峰路110巷瓶頸道路、交通要道建置智慧系統、道路拓寬工程等，成功使每日上、下班車流更順暢，未來也將爭取輕軌進到園區，提供新的運具選擇。

林智堅指出，竹科有4萬多人設籍新竹市，這個族群的朋友具高學歷、高收入等特殊DNA，其實竹科人相當關心公共事務，不少人支持輕軌、對竹科交通改善有感，也有年輕爸媽認為公園變多、變好，且親子藝文活動增加，另有人也關心動物園、關埔國小2期工程等重大建設。

他也呼籲4萬竹科市民，若有感受到4年來新竹市有建設、有改變、年輕化，或是感受到親子藝文活動增加，懇請大家一定要站出來，11月24日讓林智堅繼續留在市政府，把年輕、願意做事、會做事且能改變這座城市的團隊，繼續為市民服務。

智邦董事長郭飛龍則表示，過去4年市府給予智邦科技許多協助，也讓新竹市改變成真，但自己只有1票，期盼「智邦人挺小智」，作夥讓改變的力量延續。執行長黃安捷也呼籲現場員工一起支持市長，也預祝林智堅高票當選。

(中時 )