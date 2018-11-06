美中軍事貿易態勢 外交部：不排除中方加強奪邦交國

友善列印
中時

美國與中國近期在台海周邊的軍事活動頻繁，外交部今送達立法院書面報告中表示，美中區域軍事與經貿關係詭譎多變，對我國安全及產業發展難免帶來影響，亦不排除中方可能為轉移焦點，藉機加強謀奪我邦交國及打壓我國際參與之力道。

外交部長吳釗燮明赴立法院外交及國防委員會就「美中在台海周邊之軍事活動對美中台三邊關係影響報告 」專題報告，並備詢。

對於近期美中在台海及區域的軍事活動，吳釗燮在書面報告中指出，南海持續為美中安全情勢之重點，外界現關切14日至15日「東亞高峰會」期間，美中雙方會否再就南海議題進行溝通，各方均不樂見擦槍走火的情況發生。

吳釗燮還說，美中軍事情勢緊繃，但仍保留對話彈性；11月中旬後美中高層對話互動機會漸增，包括「東亞高峰會」、「亞太經濟合作」（APEC）領袖峰會、及11月底在阿根廷舉行之「G20峰會」，尤其川普與習近平計劃在該峰會場合進行「川習會」，我須密切注意美中高層對話對雙方關係之影響。

就我國因應之道，吳釗燮表示， 我方宜審慎掌握區域變局、確保我國利益。美中區域軍事與經貿關係詭譎多變，對我國安全及產業發展難免帶來影響，亦不排除中方可能為轉移焦點，藉機加強謀奪我邦交國及打壓我國際參與之力道。

吳釗燮強調，外交部除將密切注意我邦交動態發展，全力鞏固及深化我與友邦關係，亦將與美、日等理念相近國家保持密切溝通，積極爭取該等國家在我國邦交及國際參與議題上，給予我方充分協助。

此外，吳釗燮表示，務實推動台美安全關係，增進雙方軍事合作及交流；響應美「印太戰略」，拓展我與美國及區域國家關係。

(中時 )

小智園區列車造訪智邦科技午餐會… 基隆》媽媽選里長！主播女兒輔選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。