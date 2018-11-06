美中軍事貿易態勢 外交部：不排除中方加強奪邦交國

2018年11月06日 16:14 中時 陳建瑜

美國與中國近期在台海周邊的軍事活動頻繁，外交部今送達立法院書面報告中表示，美中區域軍事與經貿關係詭譎多變，對我國安全及產業發展難免帶來影響，亦不排除中方可能為轉移焦點，藉機加強謀奪我邦交國及打壓我國際參與之力道。

外交部長吳釗燮明赴立法院外交及國防委員會就「美中在台海周邊之軍事活動對美中台三邊關係影響報告 」專題報告，並備詢。

對於近期美中在台海及區域的軍事活動，吳釗燮在書面報告中指出，南海持續為美中安全情勢之重點，外界現關切14日至15日「東亞高峰會」期間，美中雙方會否再就南海議題進行溝通，各方均不樂見擦槍走火的情況發生。

吳釗燮還說，美中軍事情勢緊繃，但仍保留對話彈性；11月中旬後美中高層對話互動機會漸增，包括「東亞高峰會」、「亞太經濟合作」（APEC）領袖峰會、及11月底在阿根廷舉行之「G20峰會」，尤其川普與習近平計劃在該峰會場合進行「川習會」，我須密切注意美中高層對話對雙方關係之影響。

就我國因應之道，吳釗燮表示， 我方宜審慎掌握區域變局、確保我國利益。美中區域軍事與經貿關係詭譎多變，對我國安全及產業發展難免帶來影響，亦不排除中方可能為轉移焦點，藉機加強謀奪我邦交國及打壓我國際參與之力道。

吳釗燮強調，外交部除將密切注意我邦交動態發展，全力鞏固及深化我與友邦關係，亦將與美、日等理念相近國家保持密切溝通，積極爭取該等國家在我國邦交及國際參與議題上，給予我方充分協助。

此外，吳釗燮表示，務實推動台美安全關係，增進雙方軍事合作及交流；響應美「印太戰略」，拓展我與美國及區域國家關係。

(中時 )