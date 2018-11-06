基隆》媽媽選里長！主播女兒輔選　里民暴動「無辜大眼超有氣質」

楊智捷畢業於台大英文系，一頭俏麗中長髮加上小鹿般無辜大眼，是PTT八卦版知名的「高學歷正妹主播」。（李麗真提供）

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楊智捷畢業於台大英文系，一頭俏麗中長髮加上小鹿般無辜大眼，是PTT八卦版知名的「高學歷正妹主播」。（李麗真提供）
楊智捷大約1、2個禮拜回來一次，不僅經常跟著媽媽去各里拜票，還幫忙主持競選總部開幕式。（李麗真提供）

基隆市中山區文化里候選人李麗真本屆以「落選頭」敗陣，但4年來持續深蹲地方、服務民眾，今年捲土重來，二度以無黨籍身分參選。她表示，自己非常重教育，已經為文化里規畫一系列親子教育活動，特別找來電視台新聞主播楊智捷當講師，替里民上英文課，李笑稱「要邀請這位講師不容易，得花幾十年的時間苦心栽培，因為她就是我的女兒！」

楊智捷畢業於台大英文系，一頭俏麗中長髮加上小鹿般無辜大眼，是PTT八卦版知名的「高學歷正妹主播」，目前身兼非凡電視台新聞主播及國際特派員，不僅曾專訪歐洲愛沙尼亞共和國總統，美國微軟XBox執行長等等，還主持過台灣的英語論壇。

李麗真表示，一家人在文化里已經住了60幾年，親戚全都住在附近，由於捨不得娘家這麼落後，才會出來選舉。她先前在新光人壽擔任業務將近30年，退休後原本當義工，但她喜歡跟人群接觸、溝通，個性靜不下來，這也是她想當里長原因之一。

她說，這次選舉是「全家族總動員」，文宣是小兒子設計的，大兒子雖不常露臉，但是她的「軍師」，經常提供各種選舉意見，至於女兒楊智捷大約1、2個禮拜回來一次，不僅經常跟著媽媽去各里拜票，連競選總部開幕式也是女兒主持。

李麗真笑稱，女兒每次出馬都很加分，里民看見本人都成了她的粉絲，大讚「很漂亮」、「我都有看58台！」這次是第2次參選，女兒加入輔選後增添不少人氣，媒體曝光量也變高，對於選舉結果相當有信心。

(中時 )

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