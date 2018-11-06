「疔仔」合併蜂窩性組織炎 老阿嬤的眼睛差點失明

一般外科醫師梁鴻昌為91歲回診的林姓阿嬤檢查額頭上的「疔仔」傷口復原情形。（鐘武達攝）

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1名91歲林姓阿嬤的左前額頭因毛囊感染紅腫化膿形成1顆米粒大的「疔仔」，不料塗抹消炎藥反而腫到左眼都睜不開，到員林市宏仁醫院求診赫然已是膿瘍合併嚴重蜂窩性組織炎，經一般外科醫師梁鴻昌引出膿液敷上消炎藥，4天後「疔仔」消失，左眼也重見光明。

梁鴻昌表示，膿瘍是膿液堆積在皮膚真皮層或皮下組織，大多是金黃色葡萄球菌感染引起，主要治療方法為切開皮膚引流；至於蜂窩性組織炎是常見疾病，致病菌種多是一般皮膚表面常見的細菌，而膿瘍可和蜂窩性組織炎併存同一部位。

他指出，異位性皮膚炎、濕疹使皮膚弱化，或蚊蟲叮咬、足癬、一些不明顯小傷口讓細菌得以到達深真皮層及皮下組織，最初症狀是感染部位發紅，接著腫脹、發熱及疼痛，有時長出水痘，甚至淋巴腺發炎導致局部腫大。

如細菌經由血管蔓延，將產生菌血症及發燒的號性發炎反應，嚴重時會敗血性休克，如果往下感染到深部組織如筋膜層，可能發生死亡率甚高的壞死性筋膜炎。

他說，感染蜂窩性組織炎如是輕度病況，醫師先針對常見的皮膚菌群給予3至5天經驗性口服抗生素，若是發燒、白血球增多、多項危險因子或免疫功能不全等疾病的全身性發炎反應病人，應考慮住院並接受靜脈注射抗生素治療。

梁鴻昌提醒，蜂窩性組織炎會隨時變化，即使在積極抗生素治療下，感染可能擴大，這代表可能選錯抗生素、細菌對抗生素產生抗藥性、有較深層膿瘍存在或病人本身免疫功能較差，患者一定要趕快就醫，不可忽視。

(中時 )

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