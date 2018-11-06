基隆》南漂惹議 林右昌、謝立功互炮

國民黨基隆市長候選人謝立功（左）拋出基隆人「南漂」議題，痛批是民進黨基隆市長林右昌（右）政策錯誤，雙方展開猛烈的炮火。（張穎齊攝）

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高雄北漂議題延燒，國民黨基隆市長候選人謝立功則提出基隆「南漂」也同樣嚴重，並指出南漂人口達基隆總人口的4分之1以上，痛批民進黨現任市長林右昌怠惰。林右昌則回嗆，國民黨執政爛成什麼樣子，若有南漂也是10幾年前就開始，酸謝「沒經濟常識，只會唱衰！」

「林右昌上任後估計少掉3000到5000個工作機會！」謝立功表示，基隆人「南漂」導致基隆經濟衰退，每天一早就有近10萬通勤，全市37萬總人口中有4分之1以上南漂，歸咎於林右昌政策錯誤、不懂經濟、行政怠惰，只會「以嘴治市」。

謝立功競總發言人介文汲指出，林右昌上任後，推動拆遷基隆港東岸的貨櫃碼頭，並規畫占用西岸碼頭大量土地來興建旅運會展中心，嚴重縮限基隆港既有的發展空間。

介還說，另外基隆市建照核發不僅緩慢且數量大幅減少，基隆嶼及外海島嶼的海上登島觀光都停止，碧砂漁港沒落、大武崙工業區觀光工廠關閉原有的觀光設施、房地產價格也低迷，造成港務、建築業、製造業、觀光業持續衰退，流失工作人口。

「基隆在國民黨執政下爛成什麼樣子！」林右昌痛批，謝立功沒經濟常識，不懂謝為什麼只會一直唱衰基隆，更不能理解謝的數字是怎麼算的，基隆過去在國民黨執政下，沒有重大建設與投資導致發展停滯，導致基隆成為自殺率、失業率、離婚率最高的城市，負債也是史上最高，所以若有南漂情形，也是10、20年前就開始。

林右昌說，自他上任這4年來，大家都看到基隆的進步與發展，且越來越有信心，希望謝不要再扭曲事實、言不及義地抹黑，「當全世界都在看好基隆，就只有謝在唱衰！」

謝再嗆，林右昌別把錯都推給前人，政黨都輪替了，這4年到底做了什麼？想問林「你4年腦袋都沒換過嗎？」

(中時 )

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