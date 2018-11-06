斯里蘭卡生在台非法打工 康寧大學：深自檢討

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旺報

康寧大學遭指斯里蘭卡外籍生在台非法打工，校方透過聲明稿回應，仲介斯國學生來台的仲介非屬校內教職員，而該校未善盡查證之責，為行政疏失，自應深自檢討。

針對斯里蘭卡學生問題，康寧大學表示，106學年第一學期，一位自稱「朱雲生」男子代表「桃園市雙軌教育訓練發展協會」與該校接觸，介紹69位斯里蘭卡藉學生來本校就讀（目前僅餘41位，其餘皆返國），之後校方發現該男子實為假冒身份，其真實姓名為「朱啟屏」。

康寧大學坦承，未善盡查證之責，為行政疏失，自應深自檢討，並指出，此事件係去年發生，目前這些學生皆領有合法工作證，在台合法打工，校方並未赴斯里蘭卡招收這些學生，報載相片應為朱姓先生等人，並非本校教職員。

康寧大學指出，這些學生進入本校後，目前就讀於台南校區各系，因為教育部規定，校內不能開產學專班（並無產學合作），故其在外工作、打工狀況，完全視同一般大學生，本校並未介入，故報載「在屠宰場打工」等，並非本校安排。

康寧大學表示，這些學生因經濟因素，無力繳交本校學雜費，本校因同情這些學生亦為無辜受害者，故決定一年級（這些學生目前為二年級）學費完全一筆勾銷，學校不會追討，但希望本學期開始能夠繳交學費。目前這些學生都居住在台南校區宿舍

康寧大學也說，該案涉及非法打工及非法仲介部分，校方已分別向內政部移民署南區事務大隊台南市專勤隊、台南市及桃園市勞工局提出說明。而這起案件已對該校形象造成嚴重傷害，本校決定在諮詢律師之後，將對所有相關違法者及行為採取法律行動。

(旺報 )

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