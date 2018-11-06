高雄》選情告急 野百合大叔力挺陳其邁催票

2018年11月06日 16:17 中時 曾薏蘋 、 郭吉銓

四人輪番上台闡述野百合世代從政初衷及對戰友的支持，呼籲選民勿讓民主成果倒退，務必讓陳當選守住高雄價值。(郭吉銓攝)

陳其邁訴說自己對故鄉高雄的責任，認為韓國瑜總是站在改革的對立面，也對韓的過去問政表現表示沒有印象。(郭吉銓攝)

四人輪番上台闡述野百合世代從政初衷及對戰友的支持，呼籲選民勿讓民主成果倒退，務必讓陳當選守住高雄價值。(郭吉銓攝)

當年與陳其邁同為野百合時代的戰友，紛紛跳出來力挺陳其邁（右一），不乏已經遠離政治的羅文嘉及周奕成（左二），還有也正在打選戰的民進黨嘉義縣長候選人翁章梁（左一）皆出席。（郭吉銓攝）

民進黨高雄市長候選人陳其邁（左一）6日夥同野百合學運時期戰友嘉義縣長候選人翁章梁（左二）、羅文嘉（左三）、周奕成（右一）在民進黨中央黨部發表獨白影片。（郭吉銓攝）

民進黨高雄市候選人陳其邁選情告急，多位當年野百合時代的戰友周奕成、羅文嘉、翁章梁，今天站出來兄弟相挺，這群自稱已變成「野百合大叔」，看到陳其邁的選情演變都覺得不可思議，跳出來力挺；前立委羅文嘉表示，「我相信他會過關，重點不是他會選上的問題，陳其邁可以代表他們這個世代，帶領高雄繼續往前。」

另一位「野百合大叔」前民進黨文宣部主任，現為創業家的周奕成表示，他辦完大稻埕藝術節結束後，「我被嚇到，我覺得非常荒謬，台灣民主原來在蠻大危機中」。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜氣勢居高不下，陳其邁選情告急，已經嚴重影響民進黨在高雄的政權，當年與陳其邁同為野百合時代的戰友，紛紛跳出來力挺陳其邁，不乏已經遠離政治的羅文嘉及周奕成，還有也正在打選戰的民進黨嘉義縣長候選人翁章梁皆出席。

陳其邁表示，當年他們是熱血青年，大家站出來促成國會改選，現在雖已成為中年大叔，但他們始終留著改革的血液，「改革是我們的DNA，我確信這是台灣要走的路，只要堅持，改革一定會成功」。

今天這場記者會，大家號稱「野百合大叔」，記者會中互相擁抱，一起為陳其邁打氣。翁章梁用沙啞的聲音致詞表示，高雄市長選舉是這次非常弔詭的現象，一個長期在高雄耕耘的人，從學生時代充滿理想的人一輩子沒有背叛理想的人，這次選舉會選得這麼辛苦，這次選舉在民主化過程中有個弔詭現象，台灣民主走入宗教式狂熱民主，看看兩個候選人誰最了解高雄，誰踏實為高雄努力。

這局勢非常荒謬，認為台灣民主已經鞏固，台灣民主在非常大的危機中，一個執政這麼久的黨提出來的候選人，用封建的方在做事情，不曉得背後什麼龐大力量操作網路攻擊，我要稱為後現代，後現代網路很多奇怪群眾的行文，前現代封建觀念加上後現代虛無的態度，破壞現代化的計畫。

羅文嘉則兩度擁抱陳其邁說，這段時間有很多朋友請他幫點忙，但他都婉拒，不要和政治再有牽扯；有天他突然想給陳一個鼓勵，但不知道怎麼找，私訊臉書上粉絲頁留言，「加油，其邁會過的，好好走」；結果馬上有回：「文嘉謝謝」；他心想，怎哪麼快，問是本人嗎？結果是助理，表示會轉達。

羅說，他已8年沒踏入黨部，但這陣子看到陳其邁的選情「心理的牽扯覺得有點擱不開」。1996年陳其邁決定棄醫從政，投入高雄立委選舉，現在20幾年過去，「我們現在都是大叔50幾歲了」。他離開政治圈後，對生活很滿意，因此他其實很「同情」還留在圈內的陳其邁和翁章梁，因為他也過過這種日子，知道要保持理想、做出事情，還要背負團體包袱，真的會有些辛苦。

周奕成說，他已成為一個民間人士十幾年，他認為台灣的民主化相當鞏固，他跟羅文嘉可以在民間做一點小小的事，是基於台灣有民主自由的社會，才讓他們的創業、創作成為可能。如果民主社會倒退消失，這一切就像沙灘上的城堡被海嘯衝擊，這讓他感到恐慌。

周奕成說，野百合學運這一代的人，在社會各界推動著台灣的現代化，現代化工作還未完成，現在卻出現倒退的狀況，陳其邁的對手，許多訴求都是「前現代」，以封建觀念作為訴求，而網路上龐大力量進行攻擊，則是一種「後現代」的展現，他希望高雄可以在往前，不要讓現代化的計畫被打斷，更不要讓它倒退。

(中時 )