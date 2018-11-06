國際奧會不予更名 林鴻道：須讓大家知道處境

2018年11月06日 16:20 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

國際奧會今年5月4日來函，不准予我國變更國奧名稱。(陳筱琳攝)

中華奧會主席林鴻道針對昨天在體育發展委員會上針對東京奧運正名公投提出警告，透露可能會在月底國際奧會執行委員會遭到取消會籍，今天對此林鴻道召開記者會，表示今年5月國際奧會執委會就來函，不予我們變更國奧的名稱，從這種種跡象來看是有可能被停權，站在中華奧會立場，也必須讓體育界能夠清楚明白這件事。

今年11月24日登場的九合一選舉，也有東京奧運正名等公投開放18歲以上民眾投票，引起國際關注，林鴻道今天語重心長地說：「桌上的來函，秀出我們在今年5月4日收到的國際奧會執行委員會議做了『不予以核准』變更國奧的名稱，裏頭提到現在使用的國家奧會名稱，是我國國家奧會和國際奧會1981年同意簽下的，既然已經達成協議，國際奧會也不解持續正名公投的目的到底是什麼。」

國際奧會的來函再次提到，中華奧會在1981年就和國際奧會簽下確定了我國奧會名稱，林鴻道補充，根據國際憲章，如果政府或其他團體試圖影響，是有停權的可能性。

林鴻道並說，亞、奧運期間，中華奧會顧問、亞洲奧林匹克理事會執行委員陳國儀都收到國際奧會及亞奧會對於中華健兒好表現的祝賀，但也被關切正名公投問題，「國際奧會和亞奧會關心正公投後續，也語帶玄機地向陳國儀說，希望中華奧會繼續努力留在國際奧會大家庭，我們也意識到這件事對整個停權或著除權的事情是否有相關聯。」

林鴻道並說，自己無法對正名公投有任何影響，但扮演著有如燈塔的守護者的角色，希望能夠守護中華隊在世界體育舞台表現的機會，「如果有任何足以影響我們未來的參賽權，我想我必須把這樣的處境讓大家來知道。」

(中時電子報)