黃偉哲陣營批大創案是「假爆料，真抹黑」 要求國民黨團及高思博道歉

2018年11月06日 16:19 中時 洪榮志

「大創案」衝擊選情，民進黨台南市長黃偉哲前辦公室主任曾碧珠5日在台北出面澄清，指此案是她與蔡啟中的私人借貸關係後，黃營據此認定對手「假爆料，真抹黑」，6日要求國民黨3立委及該黨台南市長候選人高思博道歉，否則將提告。高營反批黃應面對清廉信心崩盤。

黃偉哲競選團隊發言人郭國文表示，根據曾碧珠5日委託律師出示的支票影本與號碼，已證明那些支票全部跳票、根本沒有兌現；更重要的是，2人的訊息記錄，也證明是葉啟中向曾碧珠借錢，屬私人借貸關係，並非行賄。

郭國文認為，「大創案」沸沸揚揚10個月的紛爭，如今水落石出，真相就是「假爆料，真抹黑」。國民黨立委吳志揚、曾銘宗、江啟臣等3人，為了選舉需要，連續開了兩三次記者會，公然汙衊曾碧珠，甚至還賴到黃偉哲身上，甘心充當葉啟中的發言人，淪為詐欺嫌犯的打手，用冤錯假案對黃偉哲抹黑。

郭國文還說，高思博先前打了幾次「大創案」，5日竟說看報紙才知道，撇得一乾二凈，完全不負責任。他要求國民黨3立委及高思博，應該給黃偉哲一個道歉，否則將提出加重誹謗告訴。

高思博則強力回應說，黃偉哲辦公室不但喬事喬到大陸去，還偽造大陸證件；喬事還用假證件詐騙，連拿錢辦事的江湖規矩都沒有，屬於政治人物中最惡劣的行徑。

高思博總部也指出，曾碧珠是涉嫌收賄、詐騙的關鍵人物，黃偉哲找她出來護盤，解釋沒有收賄，根本是「向鬼拿藥單！」顯然是因為支持度重挫亂了陣腳。

高總部還強調，黃偉哲涉嫌收賄2.7億，造成支持度重挫，市民都在質疑，「當立委就收2億7000萬元，當市長豈不是要收270億？」黃偉哲要面對的，是市民對他的清廉信心崩盤，而不是用嗆聲提告來轉移焦點。

(中時 )