「買票！神明都知道！」中檢民主聖地辦反賄祈福

「反賄祈福‧平安幸福」活動，由櫻太鼓以「沖繩太鼓-EISA」為活動暖身開場。（陳世宗攝）

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「反賄祈福‧平安幸福」活動，吸引往來參拜的民眾踴躍參與。（陳世宗攝）
台中檢察分署主任檢察官吳翠芳說，藉由菩薩指引民眾勇於檢舉賄選、阻斷黑金，選出有能力的人為民服務！（陳世宗攝）
台中檢察分署主任檢察官吳翠芳（左三）等人，率先在反賄祈願版上簽名。（陳世宗攝）
現場參與民眾踴躍在反賄祈願版上簽名。（陳世宗攝）

選戰倒數進入激烈廝殺，坊間賄聲賄影不斷！南投及彰化縣紛查獲疑似賄選案，台中地檢署6日特到海線民主及宗教文化聖地清水「紫雲巖」前廣場，舉辦「反賄祈福、平安幸福」，宣導反賄選及選賢與能；藉此杜絕賄選歪風，讓候選人不敢買、不想買及不必買。

清水區紫雲巖不僅是宗教信仰重鎮，長年來更扮演藍、綠大選造勢活動的民主聖地！民進黨日前才舉辦「那一年，我們一起聽過的歌」民歌之夜，場面熱鬧盛大，林佳龍、立法院副院長蔡其昌等與會造勢。國民黨將於9日晚上舉行「甲鄉親作伙‧快樂向前行」造勢活動。

台中地檢署6日特在紫雲巖廟前廣場舉辦「反賄祈福‧平安幸福」，由台中檢察分署主任檢察官吳翠芳，台中地檢署謝志明、劉俊杰主任檢察官等出席宣導，海線候選人紛派員參加。吳翠芳說，藉由菩薩指引民眾勇於檢舉賄選、阻斷黑金，選出有能力的人為民服務！

謝志明表示，年底地方公職人員選舉，法務部今年有3大主軸，包括壓制暴力、查賄等，台中市反黑、查槍都是六都第一！查賄情資超過200件有2位里長候選人被羈押獲准，及1位議員候選人被提起公訴，如有金錢或暴力介入選舉情形，請民眾勇於檢舉。

「買票！神明都知道！」台中地檢署還讓參與活動的民眾在反賄祈願版上簽名，留下反賄祈盼；一行人會後還進行反賄幸福傳遞活動，以步行方式到人潮聚集的清水市場，沿途對店家及民眾發放反賄選面紙及扇子等文宣品，籲請全民反賄選、選賢與能！

(中時 )

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