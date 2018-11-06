買洗髮精開瓶試聞錯了？店員曝光驚人答案

洗髮精、沐浴乳不僅要好洗，還要有好聞的香味。（圖／達志影像）

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中時電子報
在選購洗髮精、沐浴乳時你會先打開來聞嗎？（圖／達志影像）

洗髮精、沐浴乳不僅要好洗，還要有好聞的香味，好不好用，要洗了才知道，但香不香，打開瓶蓋就可以聞得到，問題是，在選購時你會先打開來聞嗎？答案是有人會，有人不會，會開瓶聞味道的人說，不聞怎麼決定要不要買；不會打開來聞的人，則認為開瓶聞香的人很沒公德心。

網友在Dcard發文說，他曾經當過洗髮精、沐浴乳的銷售人員，教育訓練時廠商說可以打開產品給客人聞，他說，如果廠商不想開放大家聞聞看，怎麼可能做出可以打開瓶蓋的包裝？！但有些洗髮精沐浴乳在瓶蓋上會上封膜，讓客人打不開，這種情形才是不開放聞香。

有網友回應超熱烈，正反意見都有。但贊成可以聞聞看的網友，還是多一些些，「打臉超大力，笑死」、「看到一篇說有細菌灰塵飄進去的說很髒，又不是叫她用喝的」、「廠商當然沒差，但是客人不想拿到開過的啊」。「如果廠商真的不想讓客人聞或是有衛生疑慮的話，早就將封口封膜或是用包裝紙封住了」、「廠商本來就很贊同打開來聞啊...沐浴乳洗髮精廠商叫聞香行銷，測試過後提供試聞的產品銷量平均增加2成」。

一款不熟悉的洗髮精或沐浴乳，香味是第一印象，如果連香味都不能接受，管他好不好用，都是不可能買的，最好的做法，應該是廠商提供聞香瓶，大家都可以放心試聞。

(中時電子報)

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