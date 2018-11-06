康寧大學遭爆仲介學生來台 校方喊冤：被騙將採法律途徑

2018年11月06日 16:36 中時 曹婷婷

代理校長李惠琪出面說明事件始末，強調校方後續將採法律途徑捍衛校譽。(曹婷婷攝)

康寧大學遭爆透過仲介招收斯里蘭卡國際生，多名學生坦言當初被告知可以來台灣拿獎學金讀書才來，事後卻發現非但沒有獎學金，甚至還要被迫到屠宰場等地打工；康寧大學下午對外說明，從頭到尾校方並無高層透過仲介學生來台，而是一名自稱朱雲生男子主動與校方聯繫，提供學生名單且循正常管道入學，去年始知被騙，也已遭教育部懲處，校方自認未善盡查證之責，有行政疏失，但學生均為合法打工，學校形象嚴重受損，後續將採法律途徑。

康寧大學聲明全文：

1.106學年第一學期，一位自稱「朱雲生」男子代表「桃園市雙軌教育訓練發展協會」與本校接觸，介紹69位斯里蘭卡藉學生來本校就讀（目前僅餘41位，其餘皆返國），之後本校發現該男子實為假冒身份，其真實姓名為「朱啟屏」。

2.本校未善盡查證之責，為本校行政疏失，自應深自檢討。

3.此事件係去年發生，目前這些學生皆領有合法工作證，在台合法打工。

4.本校並未赴斯里蘭卡招收這些學生，報載相片應為朱姓先生等人，並非本校教職員。

5.這些學生進入本校後，目前就讀於台南校區各系，因為教育部規定，本校不能開產學專班（並無產學合作），故其在外工作、打工狀況，完全視同一般大學生，本校並未介入，故報載「在屠宰場打工」等，並非本校安排。

6.這些學生因經濟因素，無力繳交本校學雜費，本校因同情這些學生亦為無辜受害者，故決定一年級（這些學生目前為二年級）學費完全一筆勾銷，學校不會追討，但希望本學期開始能夠繳交學費。目前這些學生都居住在本校台南校區宿舍

7.該案涉及非法打工及非法仲介部分，本校已分別向內政部移民署南區事務大隊台南市專勤隊、台南市及桃園市勞工局提出說明。

8.本案已對本校形象造成嚴重傷害，本校決定在諮詢律師之後，將對所有相關違法者及行為採取法律行動。

(中時 )