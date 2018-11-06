康寧大學遭爆仲介學生來台 校方喊冤：被騙將採法律途徑

康寧大學遭爆仲介國際學生來台，學生卻被迫到屠宰場打工。(曹婷婷攝)

友善列印
中時
代理校長李惠琪出面說明事件始末，強調校方後續將採法律途徑捍衛校譽。(曹婷婷攝)

康寧大學遭爆透過仲介招收斯里蘭卡國際生，多名學生坦言當初被告知可以來台灣拿獎學金讀書才來，事後卻發現非但沒有獎學金，甚至還要被迫到屠宰場等地打工；康寧大學下午對外說明，從頭到尾校方並無高層透過仲介學生來台，而是一名自稱朱雲生男子主動與校方聯繫，提供學生名單且循正常管道入學，去年始知被騙，也已遭教育部懲處，校方自認未善盡查證之責，有行政疏失，但學生均為合法打工，學校形象嚴重受損，後續將採法律途徑。

康寧大學聲明全文：

1.106學年第一學期，一位自稱「朱雲生」男子代表「桃園市雙軌教育訓練發展協會」與本校接觸，介紹69位斯里蘭卡藉學生來本校就讀（目前僅餘41位，其餘皆返國），之後本校發現該男子實為假冒身份，其真實姓名為「朱啟屏」。

2.本校未善盡查證之責，為本校行政疏失，自應深自檢討。

3.此事件係去年發生，目前這些學生皆領有合法工作證，在台合法打工。

4.本校並未赴斯里蘭卡招收這些學生，報載相片應為朱姓先生等人，並非本校教職員。

5.這些學生進入本校後，目前就讀於台南校區各系，因為教育部規定，本校不能開產學專班（並無產學合作），故其在外工作、打工狀況，完全視同一般大學生，本校並未介入，故報載「在屠宰場打工」等，並非本校安排。

6.這些學生因經濟因素，無力繳交本校學雜費，本校因同情這些學生亦為無辜受害者，故決定一年級（這些學生目前為二年級）學費完全一筆勾銷，學校不會追討，但希望本學期開始能夠繳交學費。目前這些學生都居住在本校台南校區宿舍

7.該案涉及非法打工及非法仲介部分，本校已分別向內政部移民署南區事務大隊台南市專勤隊、台南市及桃園市勞工局提出說明。

8.本案已對本校形象造成嚴重傷害，本校決定在諮詢律師之後，將對所有相關違法者及行為採取法律行動。

(中時 )

「買票！神明都知道！」中檢民主… 臺中港查獲走私菸64萬包 市價近4…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。