國際聽障自由車環台賽 選手聽不見但看見台灣之美

2018年11月06日 16:54 中時 盧金足

台中市議員陳清龍擔任台中市身心障礙體育總會理事長（右二）表示，選手克服聽力障礙，在自由車運動挑戰自己的體能，令人欽佩，有多名都曾榮獲聽奧金牌，來台競賽為台灣運動城市做最佳認證。（盧金足攝）

來自美國的聽障自由車選手john（左）表示，太喜歡台灣了，用心體會台灣人的熱情，看見美麗台灣，這是他第三次來台。（盧金足攝）

台中市府副市長林依瑩（左二）說，這場全世界受矚目的聽障自由車長程公路賽，在台中市地標國家歌劇院前出發深具意義。（盧金足攝）

國際聽障自由車環台賽第三站賽事6日從台中國家歌劇院前廣場出發。（盧金足攝）

這是一場聽不見風聲，只看得見方向的比賽！來自美國、比利時、義大利、日本等九個國家聽障自由車選手，參加2018年第六屆國際聽障自由車環台賽，6日騎抵台中展開第三站賽事，美籍的john表示，雖然聽不見，但看得見台灣的美好風景與親切人情味，本屆開放國際聽人選手參賽，規模歷屆最大，為全球聽障、聽人自由車選手搭建國際競技及交流舞台。

台中市府副市長林依瑩表示，這場全世界受矚目的聽障自由車長程公路賽，在台中市地標國家歌劇院前出發別具意義，台灣是生產自行車的王國，公路景觀令人心曠神怡，國際聽障自由車環台賽以台中市和賽程之一，歡迎選手騎自行車有美景相伴。

「因為聽不見，所以更專心騎車！」台灣唯一的聽障選手莊詠智，通過高考在行政院主計總處任職，平常即熱愛運動，這次參加國際聽障自由車環台賽，剛好是秋天季節，天候舒適，還和來自世界各國的聽障同好交流興趣，自行車考驗體力和耐力，他會一直騎下去。

來自美國的john和潭秀國中熟諳手語的老師饒瑞皇溝通，他說，太喜歡台灣了，用心體會台灣人的熱情，看見美麗台灣，令他念念不忘的還有各縣市的地方美食，這次還揪朋友來台參賽，一起征服聽障自由車長程公路賽。

台中市議員陳清龍擔任台中市身心障礙體育總會理事長表示，國際聽障自由車環台賽第三站賽事下午抵達台南市橋頭海灘公園，結束第三站賽程，全程176公里，選手克服聽力障礙，在自由車運動挑戰自己的體能，令人欽佩，有多名都曾榮獲聽奧金牌，來台競賽為台灣運動城市做最佳認證。

國際聽障自由車環台賽第三站賽事6日從台中國家歌劇院前廣場出發，國際聽障運動總會主席陳康、台中市運動局長王慶堂說，台中市是座充滿活力、熱情而友善城市，身為賽事共同主辦城市，全力提供選手最完善的比賽環境。

台中市府持續推動十座國民運動中心、三座運動公園，以及巨蛋、網球中心、室內籃球館的興建，並為身心障礙選手打造無障礙的運動環境，讓台中不僅是「健康城市」，更是所有身心障礙者安居樂業的友善陽光城市。

(中時 )