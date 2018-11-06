高雄》韓國瑜立委時質詢率低 陳其邁：公報上找不太到

2018年11月06日 16:27 中時 曾薏蘋 、 姚志平

對於媒體到訪，陳其邁雙手合十表達感謝。（姚志平攝）

民進黨高雄市長候選人陳其邁曾與國民黨高雄市長候選人皆為同時期的立委；被問到韓國瑜擔任立委時質詢率極低，陳其邁暗諷，他們在立院當了6年的同事，對韓國瑜的質詢沒什麼印象，公報上也找不太到。

陳其邁說，但民進黨在國會推動的很多改革中，遺憾韓國瑜當時都站在反民主、反改革的一方。

此外，高雄市長選舉目前已拍板將於19日辯論，由於韓國瑜口條不錯，陳其邁今被問到是否會找人「模擬練習」？他說，當天會傳達自己的政策，他會欣賞對手的優點，改正自己的缺點；「國民黨提名的韓國瑜，話已經講得夠多了」，他相信雙方都會有不同的演練，但他更期待呈現忠實的自己，把自己的政見講清楚。

至於最近柯文哲競選辦公室總幹事小野拍影片支持陳其邁，卻遭柯陣營切割？陳其邁表示，這個影片10月下旬就拍好，也給小野看過，大家都認為要讓台灣的流行文化及影視產業在高雄發展，小野也有高度期待，有共同理想，出發點是這個，就像他是醫師，都穿白色醫師袍，代表不分種族、黨派、立場，目標就是要把病人的病治好，有共同目標理想，跟藍綠沒有關係。

陳其邁強調，他今天回立院收行李，把自己的成績也帶走，他認為他在立法院期間盡了他最大努力，守在改革最前線。

(中時 )