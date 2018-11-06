才喊還有范冰冰料未爆 崔永元遭咬也逃稅

博主「司馬3忌」（右圖）反咬崔永元逃稅。（圖／取自小崔讀書匯、司馬3忌微博）

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中時電子報
博主「司馬3忌」發文。（圖／取自司馬3忌微博）

央視前主持人崔永元先前掀陰陽合約潛規則，害范冰冰慘罰約台幣40億，因此被封為「范冰冰死敵」。4日崔永元放話手上還有重要合約沒亮出，暗示還有關於范冰冰更大的料未爆，隨即被知名博主「司馬3忌」反咬愛爆料的他才是逃漏稅的嫌犯，讓此事件可說一波未平、一波又起。

因不滿水軍頻幫范冰冰洗白、出頭，4日崔永元發文潑冷水，直說手上「還有一份數額巨大的合同」還沒亮出來，威脅水軍若再像蒼蠅亂鬧，「合同就轉出來了」，引發網友熱議，沒想到還沒等來崔永元的進一步爆料，他本人卻先遭人實名舉報逃稅。

博主「司馬3忌」先前便多次在網上和崔永元隔空互槓，4日下午他放話，稱崔永元上月在新浪稿費約有50萬人民幣（約222萬台幣），需繳稅額為20.80萬人民幣（約92萬台幣），而6月崔永元以一篇《老肥來信》便進帳100萬人民幣，需繳稅額為100萬人民幣（約444萬台幣）。

「司馬3忌」說：「請稅務機關及時給予調查並清繳應納稅款。同時希望稅務機關按照《檢舉納稅人稅收違法行為獎勵暫行辦法》第六條第六款的規定，給予舉報人獎金獎勵。」字字句句衝著崔永元而來，對此崔永元本人與當局暫無回應。

(中時電子報)

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