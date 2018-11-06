把握大腦黃金修復期！醫生提醒：睡前不要做這2件事

把握大腦黃金修復期！醫生提醒：睡前不要看3C、吃消夜(圖/shutterstock)

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中時電子報

「睡眠」是讓大腦重開機的重要關鍵，唯有好好睡覺，才能修復過勞的大腦，代謝出有害物質，神經氣爽。腦科學博士暨腦神經科臨床醫師鄭淳予表示，睡眠時會啟動「腦部代謝物清除程序」，將腦組織中的毒素及廢物排除，像是導致阿茲海默症的β類澱粉蛋白等，就是透過這程序消除掉，由此可見一夜好眠有多麼的重要！

鄭淳予在早安健康寫道，睡前三至四小時的時間，是「腦霧修復準備黃金期」，如果在這段時間真正地舒緩、冷靜下來，會有比較高的機會入睡，保持深度睡眠，進行大腦代謝物清除程序。因此睡覺前的三到四小時裡，最好避免使用3C產品，因為手機、電腦、電視等3C所釋放的藍光頻率，會刺激大腦神經系統，間接刺激大腦的「松果體」，使褪黑激素被抑制分泌，沒有睡意。

鄭淳予表示，睡前3小時最好不要吃大量消夜，像是雞排、鹹酥雞等，因為太油、太辣，或是重鹹以及量太多，會過於刺激且難消化，讓人睡不好。建議真的肚子餓，可以吃一些水煮蛋、水煮雞胸肉等，或是一杯熱麥片、沒咖啡因的花草茶。

此外，鄭淳予指出準備一個涼爽、昏暗、安靜的睡眠環境，可以有效提升睡眠品質，以及別在床上滑手機、看書，只在想睡覺的時候爬上床。因為大腦跟身體會記住，當人的身體碰到床的時候，會反射性地平靜下來，自然而然產生濃濃睡意。

(中時電子報)

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