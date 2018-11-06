Gogoro發表S2 Adventure、S2 Café Racer兩款新電動機車

2018年11月06日 16:28 工商 陳信榮

為拓展更多男性族群市場，電動機車業者Gogoro 6日宣布，針對旗下S Performance系列車款，再增加兩款休閒且品味獨到的新車型－ Gogoro S2 Adventure、Gogoro S2 Café Racer。

Gogoro創辦人暨執行長路學森表示，S Performance 是Gogoro全系列中，最強調性能表現的車款。全新的Gogoro S2 Adventure傳承Gogoro S1的礫石銀灰，獨特裸把風格龍頭造型、霧面拉桿、黑色高光澤後視鏡，再加上越野風格十足的護手高把，以及鳥嘴造型燈罩，採用霧黑烤漆的鋁合金飾桿與鳥嘴土除的搭配，不僅視覺效果搶眼，更打造出強悍的視覺風格。而後扶手此次則改用高強度合金材質打造的貨架，不僅拓展車身後方空間，可延伸多種裝載情境。

Gogoro S2 Adventure還搭載AIRFLOAT空氣座墊提供高彈性的支撐，有效緩衝並分散壓力，排除越野的不適。印有 Adventure 字樣的鋁合金專屬銘版，以鉚釘造型為座墊增添越野風情。在車尾細節上，Gogoro 字樣採用黑色鏡面烤漆和高強度合金材質打造的貨架，不僅拓展車身後方空間，可延伸多種裝載情境，承載更多探險樂趣；而方向燈和後煞車燈罩則採用煙燻黑色，自然融入車身設計當中，讓外型更顯深度與力度。

Gogoro更同步推出 Gogoro S2 Adventure Tour Edition特仕版，額外多加前造型飾桿，其獨特的曲線和鋁合金踏墊，讓車身的越野風格，更顯剽悍而完整；車側則安裝了側面版造型架，不僅讓外型加分，更有效減少停車時與鄰車碰撞的機會，同時可加裝Gogoro防水攜行包，有效阻隔雨水濕氣，靈活的置物空間。

另，Gogoro上市Gogoro S2 Café Racer車款，車色仍然使用經典的深焙棕，前面板則使用仿真皮革的材質，像是披上皮衣的街頭紳士，而極簡的俐落造型的栗色跑格風鏡與經典端子後照鏡，可有效降低風阻，提供更清晰的視域。此外，前後土除改用鋁合金材質，讓車輛多添質感，在坐墊部分也採用AIRFLOAT™ 空氣座墊，並跟前面板都採用棕色仿皮革材質，同時印有 Café Racer 字樣的鋁合金專屬銘版。

Gogoro S2 Adventure / Gogoro S2 Café Racer價格以戶籍在桃園市的消費者為例，扣除相關政府補助後，最低可從8.48萬與7.48萬元起入手，11月30日前購買Gogoro S2 Adventure / Gogoro S2 Café Racer，有機會獲得「輕奢稻田餐桌」（價值約3,800元) 和餐廳主廚打造的「經典風尚餐桌」（價值約2,200元），還可再享 2,000 元配件折扣金，及「電池服務資費 0 元抽」抽獎資格，有機會獲得終身免電池月租。

(工商 )