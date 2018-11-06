中華奧會恐遭停權危機 國際奧會委員吳經國努力化解

2018年11月06日 16:30 中時電子報 黃邱倫

東京奧運正名公投已是箭在弦上不得不發，然而這次公投卻有可能遭到國際奧會(IOC)以政府政治力介入為由取消中華奧會的會籍。中華奧會主席林鴻道今日下午召開記者會說明現況，證實了這個危機。國際奧會吳經國辦公室張秘書表示，委員在雅加達-巨港亞運會與IOC主席巴赫碰面時已說明了整個情況，正在努力化解中華奧會有可能遭到停權的危機。

林鴻道說，公投法是政府賦予人民的權利，這次東奧正名是民間發起的事件，但卻引起了IOC的關注與關切，今年5月4日就已經來函表達不可能接受中華奧會更名，10月16日再次來函希望中華奧會針對這次公投提出說明，再再顯示東奧正名有可能會遭到IOC的懲處。

林鴻道舉例，老爸要求兒子別出去玩，兒子不聽話仍舊闖出門，那就要面臨回家後挨打的結果，這也就是中華奧會目前的處境。

吳經國辦公室張秘書表示，委員雖然已不再是IOC的執行委會成員，但憑藉他過往的人脈還是說得上話，他在亞運會上與巴赫碰面，他當場向巴赫解釋了台灣的公投，以及東奧正名的整個發起緣由，巴赫主席也已經了解。

張秘書說，其實中華奧會在這個事件上堅定一個立場，那就是明確表達即便東奧正名公投過關，也不會執行更改名稱的動作，畢竟中華奧會是民間單位，沒有任何單位或是組織有權利要求我改換名稱，或許現在不便對外說清楚，但等到24日公投結束後就會正式表態。

(中時電子報)