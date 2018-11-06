學童拉四手網捕大魚 日月潭區漁會傳承樂融融

2018年11月06日 16:32 中時 沈揮勝

網中有數十尾，1公尺長以上、數十台斤重的青魚（烏鰡）。（沈揮勝攝）

乍見金黃色的突變種鱅魚（大頭鰱）。（沈揮勝攝）

小朋友體驗起罾捕魚，並了解「罾（四手網）」為漢人文化。（沈揮勝攝）

學童搭船造訪箱網展示平台。（沈揮勝攝）

金黃色大頭鰱醒目。（沈揮勝攝）

張佳倖在船行中，為學童釐清不當放生觀念。（沈揮勝攝）

漁會人員解說，指導學童認識魚種。。（沈揮勝攝）

傳承活動圓滿，興奮大合照。（沈揮勝攝）

推動傳統漁業傳承，台灣惟一的內陸漁會「日月潭區漁會」6日邀當地明潭國小師生搭乘遊艇，前往設在日月潭西南隅潭頭地區的山區湖泊傳統漁業箱網展示平台，指導學童認識各種水族魚類、體驗傳統捕魚方式，並寓教於樂，灌輸孩子們漁業資源與生態永續觀念。

29名明潭國小學童是在6日上午9點45分由校長張媛媛及多名師長陪同，日月潭區漁會祕書謝明慧與解說人員張佳倖、吳淑芬引領，從水社碼頭出發，搭遊艇造訪上述平台。

該平台目前由特定漁業產銷班第1班經營管理，養殖有苦花、青魚（烏鰡）、大頭鰱、曲腰魚（總統魚）及珍珠石斑等10餘種台灣原生魚類或早期引進之經濟魚種，主要作為保種、育種與教育展示用途。

航程中，家長會長陳玫婷陪著小朋友聆聽張佳倖、吳淑芬對潭區環境的描述與解說，指導本土原生水族與強勢外來入侵種之辨識，以及釐清不當放生等觀念。

上午10點鐘，學童陸續登上箱網展示平台，特定漁業產銷班班長賴福進指導解說，參觀數10尾長逾100至150公分、重30至60台斤的青魚與大頭鰱，以及成千上萬的曲腰魚、苦花、鯉魚。其中有幾尾大頭鰱基因突變為金黃色，讓人眼睛一亮。

隨後體驗傳統網具「罾」之操作，並實際撈捕魚蝦，學童興奮。

「罾」俗稱四手網或四角吊網，是漢人文化，起源與邵族無關，應予釐清；千年前北宋，知名畫作《清明上河圖》畫面裡就清楚描繪有這種漁具。

賴福進為師生導覽、解說、宣導正確的原生種動植物保育觀念，包括不毒、不電、不炸、不抓、不任意違法放生等；縣府農業處農牧防疫科長謝在郎也到場，指導學童，永續傳承。

(中時 )