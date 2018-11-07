為打疫苗錯過社會化黃金期 灣灣怕生愛撒嬌

2018年11月07日 07:13 中時 巫靜婷

米克斯犬「灣灣」正值玩性大開的時段，但因錯社會化黃金期，見到生人仍會感到害怕。（巫靜婷攝）

灣灣最愛玩你追我跑，每每逗得飼主與家人捧腹大笑。（巫靜婷攝）

「緣分使我們相遇，第1眼就決定是牠」陳姓飼主溫柔地撫摸米克斯犬「灣灣」的頭說，牠是女生，今年1歲多，怕生、愛撒嬌，平時在家最愛玩你追我跑，逗趣的互動常惹得家人哈哈大笑。

陳姓飼主說，走路時牠總喜歡跟在後面搖搖尾巴、晃呀晃的，但當我轉身要撫摸牠時，牠又趕緊往後跑走，淘氣地與人玩123木頭人。平時在家不會將牠關進籠子，晚上睡覺時牠都會鑽進被窩與我擠在1張小小的單人床上，早上叫醒我的不是鬧鐘，而是牠熱情的深吻。

家中過去有養過2隻雪納瑞但都相繼因老病逝，家人失去了牠們，生活充滿失落感，因此在2個禮拜內領養了灣灣。在首間領養機構遇到的首隻流浪狗就是灣灣，見到的第1眼灣灣就衝上來跟我們撒嬌，感覺是叫我們帶牠回家，後來覺得與牠最有緣，所以就決定是牠了。

因為是領養來的，所以不是很確定牠的年紀，但獸醫推定牠約莫是在2017年10月出生，所以大概是1歲多，換算人類的年齡是幼稚園到國小的階段，正處於玩性大開的階段。

但由於剛出生的毛小孩都需要打疫苗，在打疫苗時獸醫交代不能讓牠出門怕受感染，導致疫苗打完牠都大概7個月大了，後來得知犬類的社會化黃金時期在2至4個月間，灣灣錯過黃金期導致於牠現在不太敢出門散步，看到生人都會很害怕。

(中時 )