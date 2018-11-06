台南》黃偉哲宣布青年住宅政見

民進黨台南市長候選人黃偉哲與多位市議員候選人，與南科青商會的青年朋友及學生相約探討青年議題時，提出3項青年住宅政策。（黃偉哲陣營提供）

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民進黨台南市長候選人黃偉哲6日宣布青年公宅政見指出，「房價所得比」年年升高，白手起家的青年買房難度愈來愈高，如果他當選將推出青年租屋補貼、包租代管、活化公有廳舍或新建社會住宅提供只租不售的青年公宅等3項青年住宅政策，協助改善年輕朋友居住環境。

黃偉哲與競選發言人蔡旺詮及多位市議員候選人，與南科青商會的青年朋友及學生相約南紡購物中心咖啡廳，交換青年議題想法時說，面對少子化問題、青年就業及居住問題，政府必須用心改善這一代青年朋友的處境，透過多元政策工具，協助改善青年的居住環境。

黃偉哲還當場承諾3項青年居住政策，包括：青年租屋補貼，照顧白手起家青年；包租代管，擴大租屋市場；活化公有廳舍或新建社會住宅，提供只租不售的青年公宅。

黃偉哲指出，青年租屋補貼部分，依法家庭經濟收入低於20百分位點，以台南來說，就是家庭年收入在47萬以下的家庭，即可申請租屋補貼；再配合包租代管政策，減少空屋率、擴大租屋市場等，未來會持續推動、做得更好，讓青年過得更好。

黃偉哲還說，台南市的租屋市場價格及市府預算規模等，與其他5都均無法相比，未來不會與其他縣市比拚社會住宅數量，但一定會運用有限資源並結合民間力量，擇要推動社會住宅。

至於只租不售的青年公宅，除最基本對弱勢家庭的照顧外，也將在排富大前提下，讓初出社會、剛組織家庭育有幼兒等經濟基礎正在起步階段的年輕人，能夠站穩腳步成家立業。

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