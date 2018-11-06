海洋風甜點「台北遠東X公主遊輪」聯名午茶組浪潮襲來

「馬可波羅航海夢 公主遊輪聯名下午茶」即日起現貨供應，每位價格1080元＋10％。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）

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「巧克力黑醋栗塔」以救生圈為靈感發想，搭配藍白色糖霜妝點。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）
「遊輪香草餅乾」造型細膩，酥脆餅乾帶有淡淡香草風味，愈吃愈涮嘴。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）
「墨魚分子脆餅佐慢燉牛肉襯洋菇番茄」貝殼造型外觀，夾入牛肉與番茄，創造多層次口感。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）
「煙燻鮭魚蘆筍捲佐魚子醬」使用鮮嫩鮭魚與魚子醬入饌，是道海洋風料理。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）

公主郵輪多元化發展，除積極拓展亞洲航線外，此次攜手香格里拉台北遠東國際大飯店，首次推出「馬可波羅航海夢 公主遊輪聯名下午茶」，即日起至12月31日限期供應，內含9道精緻甜鹹點，馬可波羅酒廊下午茶時段為周二至周日14時30分至17時。

全新「馬可波羅航海夢 公主遊輪聯名下午茶」主廚以品牌經典藍、白色系妝點，加入天空步道、史丹利熊等元素，顛覆饕客味覺體驗。外型仿救生圈設計的「巧克力黑醋栗塔」，手工塔皮包裹巧克力與黑醋栗內餡，酸甜口感有初戀感;「遊輪香草餅乾」造型小巧可愛，以特製香草餅乾為基底，搭配造型糖霜裝飾，充滿濃濃海洋風情。

鹹點部份不可錯過「墨魚分子脆餅佐慢燉牛肉襯洋菇番茄」，使用墨魚製作分子脆餅，內餡夾入小火慢燉牛肉粒和番茄蘑菇，帶給味蕾多層次感受;「煙燻鮭魚蘆筍捲佐魚子醬」結合海中瑰寶鮭魚及魚子醬，一口咬下鮮嫩鮭魚與魚子醬在口中化開，清新口感令人驚艷。

(中時 )

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