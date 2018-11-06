2018南投溫泉季泡好湯、嘗美食消費抽大獎

2018年11月06日 16:53 中時 廖志晃

南投溫泉季將於10日登場。（廖志晃攝）

東埔溫泉區帝綸大飯店，推出在地食材製作的溫泉美食。（廖志晃攝）

泰雅渡假村除了溫泉，還有優質咖啡。（廖志晃攝）

埔里樂川櫻田的溫泉養生湯，溫暖身心。（廖志晃攝）

埔里妮娜夢想城堡的巧克力，讓人讚不絕口！（廖志晃攝）

華秝農場苦茶油拌麵線，令人回味無窮。（廖志晃攝）

2018南投溫泉季將於10日在埔里溫泉區揭開序幕，接著東埔溫泉區、北港溪溫泉區陸續登場；副縣長陳正昇與議員張維華、張志銘等人6日啟動溫泉溫度計，並邀請全國民眾到南投泡好湯、嘗美食，慢活樂遊南投，消費還可抽大獎！

陳正昇表示，時序進入冬季，是泡湯賞景湯的最佳時節，縣府與3大溫泉區業者推廣各溫泉區的泡湯遊程和特色美食美景，邀請全國民眾體驗最有特色的溫泉輕旅行。

陳正昇指出，溫泉季將於10日從埔里溫泉區的「i慢玩-埔里溫泉知性之旅」率先揭開序幕，在天泉溫泉會館號召旅客一同體驗碳酸氫鈉湯泉，品嘗特產佳餚，DIY創意紙類藝術，好吃又好玩！當日天泉溫泉會館也將免費開放戶外SPA池供遊客體驗泡湯。

12月1日由東埔溫泉區接力登場，有最受歡迎的火把浴衣踩街，參加的遊客還可獲得免費浴衣，持火把漫步於冬夜，欣賞布農族的八部合音豐收歌及享用布農族風味的特色美食。

北港溪溫泉區於12月2日在泰雅渡假村盛大展開，活當日開放全台民眾免費入園及體驗溫泉，欣賞藝術舞蹈、熱門樂團演出，現場還展示在地特有農產品及國姓咖啡、溫泉美食供民眾參觀品嘗，也邀請溫泉女神直播現場畫面，讓在大家一起感受溫泉慶典的熱鬧氣氛。

議員張維華表示，南投3大溫泉區各具特色，希望將全國喜歡泡溫泉的民眾帶進南投。議員張志銘表示，南投除了溫泉，也有冷泉資源，盼能結合竹山冷泉資源，讓泡湯遊程更豐富多元，帶動竹山觀光發展。

南投3大溫泉區業者也展示溫泉特色產品以及溫泉美食，包括泰雅渡假村香味四溢的咖啡丶東埔溫泉區帝綸大飯店在地美食、信義鄉梅子特製農產品，埔里樂川櫻田的溫泉養生湯丶華秝農場苦茶油、妮娜夢想城堡巧克力等，推廣南投在地好味道。

觀光處長王源鍾表示，今年將由超人氣網紅深入3大溫泉區，進行特色景點與美食拍攝記錄，歡迎大家一同體驗療癒身心的輕旅行。溫泉季除了各家溫泉業者相繼端出限量泡湯與食宿等優惠外，追蹤臉書粉絲專頁直播活動，與小編互動留言，並標註兩位好友分享，還有機會抽到雀巢咖啡機、20吋摺疊車、4D肩頸按摩器、LG 虛擬實境眼鏡及知名溫泉住宿券等獎品。活動詳情見官網http://www.rs-event.com.tw/20181NTHS/或搜尋「樂旅南投」臉書粉絲團。

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