吳謹言拍《延禧攻略》護膝棉花跪到扁 鞋子跑壞好幾雙

吳謹言在《延禧攻略》有許多跪戲。（八大）

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中時
吳謹言在《延禧攻略》有許多跪戲。（八大）
許凱。（八大）

秦嵐、吳謹言及許凱上週為主演的宮廷劇《延禧攻略》來台宣傳，受訪談到拍《延禧攻略》最困難的部份，吳謹言及許凱不約而同表示「下跪戲很多」。跪戲最多的吳謹言透露，她連護膝都派上用場，「前期剛開始學禮時，買了好多護膝保護，但跪戲太多了，護膝的棉花都被我跪扁了好多個。」此外，她劇中有非常多跑步戲，鞋子也跑壞了很多雙。

相較之下，秦嵐因為是皇后，劇中她只有向皇上及皇太后下跪，「皇太后又不常出現，跪戲就又更少」。

秦嵐、吳謹言以及劇中其他女演員為了《延禧攻略》幾乎每個人都得先剃眉毛，只保留眉頭，秦嵐笑說，「大家互看彼此的時候，都很想要大笑」。吳謹言也透露，後來男演員都長了頭髮，大家也很不能適應。秦嵐指著許凱笑說，因為是在《延禧攻略》第一次認識許凱，「所以見到他的時候就是光頭，突後看到他有頭髮，好不習慣，很像變了一個人。」

八大《延禧攻略》5日晚間10點全台首播，開出亮眼收視數字，根據尼爾森數據調查，有線電視平均收視為0.8。尤其進一步在分眾收視分析上，25-34男性有1.02、30-49歲女性也有1.16，總括在分眾就有10個族群突破1的收視。好成績讓第一時間知道結果的秦嵐，開心回應表示：「這是一部看了就會停不下來的電視劇，請大家多多支持。」

(中時 )

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