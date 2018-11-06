空品拉警報！中市府緊急通知中火降載

2018年11月06日 16:58 中時 盧金足

台中市環保局由清潔隊啟動洗掃作業，抑制道路揚塵。（盧金足翻攝）

台中市環保局長白智榮表示，因應空氣品質，6日已啟動預警一級應變。（盧金足攝）

台灣西半部又出現霧濛濛！從北部的新竹、苗栗一帶，往南至高屏地區，各縣市PM2.5濃度上升，台中市政府6日啟動預警一級應變，中火進行降載減排，分兩時段降載1300MW及1350MW，通報前30大汙染源配合減排、100大工地加強周邊道路洗掃，還有16家也配合自主降載，環保局持續監控並執行應變，提醒民眾注意空品，做好自我防護。

環保局長白智榮表示，上午11時空品不良已達預警二級，台中市啟動執行應變並通報環保署，應變措施包含：通報前30大汙染源配合減排並加強巡查，避免突發性汙染排放。

此外，由清潔隊啟動洗掃作業，並通知營建工地加強道路洗掃街作業，抑制道路揚塵，加強稽查露天燃燒行為，執行查核重大營建工程及公共工程，降低逸散汙染減緩空品惡化。

下午3時，龍井、梧棲、沙鹿、東大、西屯、忠明測站，大甲、清水、大肚、文山、烏日、霧峰、豐原、后里測站的空品都出現拉警報，指標汙染物為細懸浮微粒，環保局已啟動預警一級應變並通報環保署。

環保局表示，台中市府地政、都發、建設等局也通知前20大的開發或未開發營建工地，每4小時執行營建工地內外，及認養街道灑水或洗掃至少1次。

白智榮強調，台中火力發電廠今日減排時段自凌晨12時至上午7時，降載量共1300MW，提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

環保局表示，由於未來兩日空品受境內汙染及地形氣象條件影響，仍會出現空品不良情形，環保局將持續監控，並執行緊急應變作為。

(中時 )