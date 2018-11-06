熱愛木工 亞斯兒吳灌品練半年奪全國賽金牌

2018年11月06日 16:59 中時 劉秀芬

熱愛木作的吳灌品，很堅持匠人精神，每一個作品都必須要完美。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

儲存變更熱愛木工 亞斯兒吳灌品練半年奪全國賽金牌

第15屆全國身心障礙者技能競賽日前落幕，其中家具木工職類，選手吳灌品密集練習半年，第一次比賽就打敗全國14位選手勇奪金牌，奪金那刻吳灌品跟老師抱在一起大哭。

勞動部勞動力雲嘉南分署長柯呈枋表示，本次比賽全國有28職類444位選手競技，雲嘉南分署培訓6職類11位選手出賽，家具木工、CAD機械設計製圖奪下金牌，電腦輔助立體製圖則拿下銀牌，勇奪2金1銀3佳作。

「奪金那刻，我跟老師抱在一起，他哭我也哭！」吳灌品哽咽說，這是他第一次受到肯定，真的很感動，感謝周清添老師沒日沒夜的陪著他練習。18歲的吳灌品有亞斯伯格症，在文字及閱讀方面雖然較弱，不過手做及圖像能力卻很突出，今年4月他到雲嘉南分署受訓家具木工，每天練習12小時，短短半年就以精湛技術拿下全國金牌。

熱愛木作的吳灌品很堅持匠人精神，每一個作品都必須要完美，更是把每件工具都當寶貝愛惜，不僅存錢買了各式刨刀、鑿刀及鋸子等約60件，而且還放在家中房間專屬展示櫃，每日也會退出刀片保養、放油、除溼等。這次比賽的作品珠寶盒，也因為他手工精細，注意到細部修補、表面磨砂等細節，讓作品完美展現脫穎而出。

雲嘉南分署長柯呈枋說，無論是一般或身心障礙者，每個人都會有自己的特點與優勢，吳灌品在圖像及動手做的方面很突出，他就從木作去發揮、專研，從中就能獲得很大的自信與成就感。

除了粗重的木工，吳灌品也彈了一手好吉他，還親手作了一把木製電吉他，常常自彈自唱，無論美式搖滾、抒情及爵士樂等都難不倒，也因此有女生傾心愛慕，主動向他告白，讓他在木作領域找到很大的信心。

(中時 )