熱愛木工 亞斯兒吳灌品練半年奪全國賽金牌

吳灌品（左二）奪全國身心障礙者技能競賽家具木工金牌，勞動部長許銘春（右二）、勞發署長黃秋桂（右一）、老師周清添（左一）給予肯定。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

友善列印
中時
熱愛木作的吳灌品，很堅持匠人精神，每一個作品都必須要完美。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）
儲存變更熱愛木工 亞斯兒吳灌品練半年奪全國賽金牌

第15屆全國身心障礙者技能競賽日前落幕，其中家具木工職類，選手吳灌品密集練習半年，第一次比賽就打敗全國14位選手勇奪金牌，奪金那刻吳灌品跟老師抱在一起大哭。

勞動部勞動力雲嘉南分署長柯呈枋表示，本次比賽全國有28職類444位選手競技，雲嘉南分署培訓6職類11位選手出賽，家具木工、CAD機械設計製圖奪下金牌，電腦輔助立體製圖則拿下銀牌，勇奪2金1銀3佳作。

「奪金那刻，我跟老師抱在一起，他哭我也哭！」吳灌品哽咽說，這是他第一次受到肯定，真的很感動，感謝周清添老師沒日沒夜的陪著他練習。18歲的吳灌品有亞斯伯格症，在文字及閱讀方面雖然較弱，不過手做及圖像能力卻很突出，今年4月他到雲嘉南分署受訓家具木工，每天練習12小時，短短半年就以精湛技術拿下全國金牌。

熱愛木作的吳灌品很堅持匠人精神，每一個作品都必須要完美，更是把每件工具都當寶貝愛惜，不僅存錢買了各式刨刀、鑿刀及鋸子等約60件，而且還放在家中房間專屬展示櫃，每日也會退出刀片保養、放油、除溼等。這次比賽的作品珠寶盒，也因為他手工精細，注意到細部修補、表面磨砂等細節，讓作品完美展現脫穎而出。

雲嘉南分署長柯呈枋說，無論是一般或身心障礙者，每個人都會有自己的特點與優勢，吳灌品在圖像及動手做的方面很突出，他就從木作去發揮、專研，從中就能獲得很大的自信與成就感。

除了粗重的木工，吳灌品也彈了一手好吉他，還親手作了一把木製電吉他，常常自彈自唱，無論美式搖滾、抒情及爵士樂等都難不倒，也因此有女生傾心愛慕，主動向他告白，讓他在木作領域找到很大的信心。

(中時 )

空品拉警報！中市府緊急通知中火… 忍無可忍！她PO圖怒轟台中空污嚴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。