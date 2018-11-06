忍無可忍！她PO圖怒轟台中空污嚴重 北高網友力挺

有網友在《爆料公社》分享三張台中市區一片灰濛濛的照片。翻攝《爆料公社》

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有網友在《爆料公社》分享三張台中市區一片灰濛濛的照片。翻攝《爆料公社》
中央氣象局副局長鄭明典今在臉書上po出一張衛星圖及環保署的監測圖比對，指圖中台灣西側的灰色光影就是「光化學煙霧」的反應，在中午達到高峰。翻攝鄭明典臉書

今天台灣西半部空污嚴重。有網友在網路上分享三張台中市區一片灰濛濛的照片，並表示，身為台中市的一份子，她真的是忍無可忍了，「這無關政黨，我們也不要求什麼政見，到底是誰可以還我們乾淨的空氣，我們的肺不是空氣濾靜器（空氣清淨機之意）」，這篇文一出，立刻引起網友熱議，怒斥「火力用力燒好燒滿」、「殺人於無形」。

中央氣象局副局長鄭明典今在臉書上po出一張衛星圖及環保署的監測圖比對，指圖中台灣西側的灰色光影就是「光化學煙霧」的反應，在中午達到高峰；「環境即時通」手機APP下午資料也顯示，彰化縣線西測站、台南市新營的空氣品質指標AQI已達對所有族群不健康的紅色警示，雲林、台中、屏東、嘉義、台南、彰化、苗栗、高雄等地的測站也有到橘色提醒，對敏感族群不健康的等級。

有網友在《爆料公社》分享三張台中市區一片灰濛濛的照片，表示，「身為台中市的一份子我真的是忍無可忍了，先說這無關政黨，因為一定很多人會跳出來，我們不要求什麼政見，到底是誰可以還我們乾淨的空氣，我們的肺不是空氣濾靜器！！！保守說這個情形已經一年以上了，還有今天沒什麼風，很悶熱，小時候我記得台中的天空不是這樣的，這是我現在拍的照片」。

該篇po文一出，引起網友熱議，有網友說，「火力用力燒好燒滿」、「用愛發電，用肺沉澱」、「殺人於無形」、「今天真的是有夠髒」、「今天霧到快看不到其他建築物了，能見度低」還有網友反諷說，「乾淨的煤，所以出來就是乾淨的霧，懂？」、「 天啊！我住台北也沒好到哪去」、「高雄比你們慘唷」。

(中時電子報)

文章來源：爆料公社

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