微風台北車站周慶雙11餐 微信支付滿千獲1元搶購券

2018年11月06日 16:57 中時 郭家崴

微風台北車站全台獨家「威南記」，新加坡人氣推薦餐廳，主菜任選x2＋精緻炒

微風台北車站新櫃「港苑」杏花蝦餅260元；8至11日點招牌鮮蝦粉絲煲，加

微風台北車站「阿舍食堂」，America Tiger20吋行李箱＋究醬拌麵系列＋關廟麵＋經典乾麵＋手路製麵，原價1899元、特價999元。（微風提供）

凡於微風台北車站「八月堂」購買1盒6入可頌，享5折優惠。（微風提供）

微風台北車站全館消費滿800元可兌換連環泡有芒果-酒酒站長公仔。（微風提供）

微風台北車站11周年慶8日至28日展開，期間遇上雙11，異國美食、各地伴手禮有多項雙11優惠，全台獨家的「威南記」指定套餐便宜110元；阿舍食堂搭配旅行箱+多款乾麵套組約53折特價999元，千元有找超優惠。

CHANTEZ、涓豆腐、蜜蜂工坊、韓虎嘯等多家品牌也推出雙11一日專屬限定優惠；首4日在官方FB粉絲專頁按讚，並於指定貼文留言：「光棍不孤單，一起來微風台北車站吃1111雙享餐！」可獲「雙人餐飲兌換券」，共抽出11名；23至25日有Black Weekend專屬優惠，持微風聯名卡全館單筆滿1000元，可兌換「BTS x穿石-11周慶限定火車蛋糕」，每日限量50份，送完為止。

今年全館引進16家新櫃，其中新葡苑餐飲集團的「港苑」，有最新技術的「陶鍋煲仔機」，可讓消費者快速品嘗道地平價港式料理，8至28日全面9折，憑微風會員APP另加贈開胃小菜；即將登場的「石石香拌」，是「炸去啃」創立的第3個品牌，石鍋為主要的料理是其特色。

此外，全館消費滿800元可兌換擁有逾90萬粉絲的「連環泡有芒果」限定版公仔滿額贈禮；凡以微信支付單筆滿1000元，可兌換「一元商品搶購券」，憑券至指定專櫃可用1元購買指定商品，每日每人限換1份，送完為止。

另，周慶期間憑全館當日累滿1000元發票，可兌換「瓦城Express-商品折價券」，限量500份，送完為止；憑全館單筆滿1200元發票，可兌換「雙饗幸運抽-抽獎券」，共限量共55份，有機會獲「石石香拌-海鮮丼雙拼兌換券」、「港苑–獨饗金1500元」。

(中時 )