大葉大學教你用黑米酒入菜 冬令進補聰明吃

大葉大學生資學院院長張世良（左）與校長梁卓中（左二）等人開心品嘗以黑米料理酒烹調的冬令養生餐。（鐘武達攝 ）

友善列印
中時
大葉大學生資學院院長張世良展示料理冬令養生餐使用的各式中藥材。（鐘武達攝）
黑米料理酒料理的酒香桂圓米糕。（鐘武達攝）
養生料理餐之一的麻油蛋酒。（鐘武達攝）

可以跟我這樣補！「立冬」時台灣有進補的習慣，中醫師出身的大葉大學生物資源暨科技學院院長張世良表示，進補如果吃錯反而容易上火，為此6日運用該校與台灣華陀酒業公司產學合作研發的黑米養生料理酒示範料理「麻油蛋酒」等5道養生餐，希望可以幫助民眾補得更健康。

校長梁卓中表示，食補要因時、因地、因人選擇合適的食材，為了幫助民眾聰明吃，校方特別安排生資學院師生指導民眾製作冬令養生餐，養生餐的5道料理有「十全排骨」、「四神湯」、「酒香百菇」、「麻油蛋酒」與「酒香桂圓米糕」。

張世良表示，5道冬令養生餐都加入食品暨應用生物科技學系教授柯文慶輔導台灣華陀酒業開發的黑米酒，黑米酒是以含有花青素等多重元素的黑米釀製，營養成分比傳統米酒更豐富。食補向來有用酒提香、行氣血的傳統，米酒更有促進血液循環、開胃、活血等作用。但強調，感冒就不適合吃補，但可食用平補、顧脾胃的四神湯。

台灣華陀酒業公司總經理謝四卿表示，全台黑米農戶大多集中在彰化縣，身為在地企業才會特別與擁有豐富的生技研發能量的大葉大學合作研發黑米料理酒，希望透過這樣的合作，能夠帶動地方農村產業升級。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

微風台北車站周慶雙11餐 微信支… 桃園市龍潭體育園區 6日動土

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。