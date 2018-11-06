大葉大學教你用黑米酒入菜 冬令進補聰明吃

2018年11月06日 17:00 中時 鐘武達

大葉大學生資學院院長張世良展示料理冬令養生餐使用的各式中藥材。（鐘武達攝）

黑米料理酒料理的酒香桂圓米糕。（鐘武達攝）

養生料理餐之一的麻油蛋酒。（鐘武達攝）

可以跟我這樣補！「立冬」時台灣有進補的習慣，中醫師出身的大葉大學生物資源暨科技學院院長張世良表示，進補如果吃錯反而容易上火，為此6日運用該校與台灣華陀酒業公司產學合作研發的黑米養生料理酒示範料理「麻油蛋酒」等5道養生餐，希望可以幫助民眾補得更健康。

校長梁卓中表示，食補要因時、因地、因人選擇合適的食材，為了幫助民眾聰明吃，校方特別安排生資學院師生指導民眾製作冬令養生餐，養生餐的5道料理有「十全排骨」、「四神湯」、「酒香百菇」、「麻油蛋酒」與「酒香桂圓米糕」。

張世良表示，5道冬令養生餐都加入食品暨應用生物科技學系教授柯文慶輔導台灣華陀酒業開發的黑米酒，黑米酒是以含有花青素等多重元素的黑米釀製，營養成分比傳統米酒更豐富。食補向來有用酒提香、行氣血的傳統，米酒更有促進血液循環、開胃、活血等作用。但強調，感冒就不適合吃補，但可食用平補、顧脾胃的四神湯。

台灣華陀酒業公司總經理謝四卿表示，全台黑米農戶大多集中在彰化縣，身為在地企業才會特別與擁有豐富的生技研發能量的大葉大學合作研發黑米料理酒，希望透過這樣的合作，能夠帶動地方農村產業升級。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時 )