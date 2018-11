View this post on Instagram

一年見一次面,臨時起意來韓國剛好遇到妳回歸,再看到妳在舞台上的演出又哭了 照片中我的眼睛不是過敏是哭紅了,我怎麼那麼愛哭 看到妳越來越有自信就很感動,結束新歌發表會又趕去彩排,真的很辛苦 藝人真的不好當呀! #限時動態我們很可愛唷 #子瑜寶寶怎麼越來越漂亮啦 #這次送YSL唇膏一人一支感情不會散 #還有我的專輯哈哈哈哈哈 #送出去的時候怎麼很害羞