桃園》推出line貼圖 桃園候選人拼人氣

市長鄭文燦陣營推出line貼圖，以他每天工作情況來發想，相當有趣。（甘嘉雯翻攝）

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市長鄭文燦陣營推出line貼圖，以他每天工作情況來發想，相當有趣。（甘嘉雯翻攝）
無黨籍市長候選人朱梅雪陣營推出「雪哥陪你每一天」的line貼圖。（甘嘉雯翻攝）
無黨籍市長候選人朱梅雪陣營推出「雪哥陪你每一天」的line貼圖。（甘嘉雯翻攝）

line貼圖拼人氣！桃園市長鄭文燦拼選舉也稿文創，競選團隊推出「來讓燦哥說明一下」line貼圖，以他每天工作及生活情況發想為內容，親切問候，陪伴民眾度過美好的每一天；而無黨籍市長候選人朱梅雪也推出「雪哥陪你每一天」，不讓鄭文燦專美於前。

「來讓燦哥說明一下」LINE原創貼圖，搭配上鄭文燦的各種表情大頭照，成為支持者徵鄉下載的圖案，貼圖名稱「來讓燦哥說明一下」，發想自鄭文燦平常在議會或公開場合的口頭禪「讓我來說明一下」，16款貼圖各有特色。

這款圖案包括日常生活用語，像是OK！早安、呷飽沒、愛睏咧！粉累額、已讀要回！偶在聽、突破瓶頸、瞬間秒懂，也有搭配原住民族及客語，透過「Q版燦哥」親切問候，陪伴民眾度過美好的每一天，支持者紛紛下載，成為熱門的政治人物貼圖之一。

華航企業工會祕書長朱梅雪參加桃園市長選舉，團隊也幫他設計一套line貼圖，以「雪哥陪你每一天」做為主題，共有16款貼圖，包括「哩賀」、「+1」、「承蒙你」、「真相只有一個」、「我要天災假」、「交給我」、「我覺得不行」、「我覺得可以」、「不要拋棄我」、「來睏」、「塞車中」、「本月吃土」、「團結團結」、「有錢了不起嗎？」以及「？」。

貼圖把朱梅雪卡通化，內容暗諷藍綠，批評財團，以及爭取天災假等。

(中時 )

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