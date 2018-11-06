行動養肌教室！北市推樂齡運動長輩樂呵呵

2018年11月06日 17:18 中時 張穎齊

「台北市樂齡運動巡迴指導團」6日於體育署大樓舉行成果發表記者會，深獲各界盛大迴響。（台北市政府體育局提供）

「台北市樂齡運動巡迴指導團」6日於體育署大樓舉行成果發表記者會，深獲各界盛大迴響。（台北市政府體育局提供）

台北市樂齡運動巡迴指導團」6日於體育署大樓舉行成果發表記者會，台北市體育局於去年開始辦理為期3年的活躍樂齡運動推廣計畫，獲得長輩喜愛，今年第2年度即達成第3年之計畫目標，計辦理多達1618場運動指導、總服務人次高達4.2萬人次，為北市府所提出「活躍老化，台北樂齡運動圈」美好願景之重要推手。

北市府體育局李再立表示，台北市65歲以上老年人口佔總人口比率高達16.58％，每6人便有1位老人，為六都之冠，為因應高齡社會並推廣銀髮族健康運動，提升長者規律運動習慣及運動比例，便提供小班教學的高品質運動指導計畫。

今年「台北市樂齡巡迴運動指導團」在12個行政區，共執行多達1,618場次的運動指導，樂齡長輩們趨之若鶩、踴躍參加，課程滿意度更高達98.5％，得到長輩們的正面肯定，體育局也將將持續推動樂齡族群的運動發展，期許運動深入鄰里之中，落實「我家隔壁就是健身房」的理念，讓長輩能輕易進入樂齡運動環境。

李再立說，這個「行動養肌教室計畫」成果亮眼，例如有約75％的長輩在參與課程活動後養成運動習慣，功能性體適能平均提升27％，其中下肢柔軟度更提升高達79.4%！藉由運動訓練提升長輩身體適能，強化肌耐力、改善身體柔軟度，進而減緩老化速度。

北市樂齡運動巡迴指導計畫同時也培訓帶領長輩動起來的師資及志工，讓培育訓練課程獲得廣大迴響，目前已培訓193位運動師資及志工，預計明年度將再增加30%運動師資及志工人數，讓運動種子遍地開花，以持續宣導並帶領長者認識肌力運動之重要性。

體育局表示，民眾若想了解北市樂齡巡迴運動指導團相關活動，可至Facebook 搜尋「樂齡運動巡迴指導團」，或電洽活動承辦單位廖小姐：02-2581-4402。

(中時 )