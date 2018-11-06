宜蘭地方媽媽直播賣精品 六萬LV賣五百

保二總隊刑事警察大隊偵查第二隊，破獲臉書直播賣仿冒品，查獲仿品600餘件，侵權市值逾700多萬元。（黃國峰攝）

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保二總隊刑事警察大隊偵查第二隊，破獲蘭女在臉書直播賣仿冒品，原價6萬元的包包，蘭女只賣500元。（黃國峰攝）
保二總隊刑事警察大隊偵查第二隊，破獲蘭女在臉書直播賣仿冒品，原價一隻要1千多元的唇露，蘭女整盒只賣500元。（黃國峰攝）

育有4名子女的宜蘭蘇澳鎮蘭姓女子，利用臉書直播販賣LV、DIOR、CHANEL等仿冒商品，其中真品價6萬多元的LV小背包，蘭女僅賣500元，保二總隊刑事警察大隊偵查二隊查獲服飾及手提包、化妝品等共計約600餘件，侵權市值逾700多萬元，但因蘭女採薄利多銷方式銷售，不法獲利僅4萬元。全案依違反《商標法》移送法辦。

保二總隊刑事警察大隊偵查第二隊網路巡邏發現，蘭女開設「平價直播服飾」臉書直播平台，販賣A檔仿冒精品LV、DIOR、CHANEL、ADIDAS、GUCCI等服飾、包包、化妝品、圍巾等，直播時開放競標，當競標金額越飆越高時，蘭女反而喊出，不用這麼貴，開出100至500元不等的價格讓買家「＋1」購買，薄利多銷模式讓網友爭相搶購，但也因此，蘭女被逮後供稱，開業4個月來，獲利僅4萬元。

警方佯裝買家向蘭女購買了一個皮包，並送給原廠鑑定確定為仿冒品後，遠赴蘇澳直搗黃龍，總計查獲仿冒LV、Adidas、NIKE、CHANEL、DIOR⋯⋯等商標服飾及手提包、化妝品等共計約600餘件，侵權市值逾700多萬元。

蘭女供稱，她是為了貼補家用，才從大陸進口仿冒A檔仿冒精品販售，每個成本在60元至300元間，再以100至500元間的價格賣出，其中真品6萬元的LV小皮包，賣500元、香奈兒唇露一隻原價就要1千多元，整盒只賣500，6月至今10月獲利約4萬元。

警方呼籲民眾，臉書僅提供直撥功能並非專業之購物平台，欲購買高單價名牌商品時應選擇信譽良好之購物網站，避免購得仿冒商標商品，以保障自身權。

(中時 )

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