花蓮》徐榛蔚提青創 、觀光、農業「三位一體」創新政策

花蓮縣長候選人徐榛蔚希望產品賣得出去，讓農友發大財。（徐榛蔚服務處提供）

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蓮縣長候選人徐榛蔚提出青創 、觀光、農業「三位一體」創新政策。（徐榛蔚服務處提供）

民進黨執政2年多來，花蓮產業經濟環境每下愈況，觀光業績下滑、農產品滯銷、民宿藝品店倒閉，造成青年失業問題嚴重，連帶浮現北漂問題，花蓮縣長候選人徐榛蔚6日提出青創、觀光、農業「三位一體」的應對策略，企圖翻轉產業，再現花蓮產經榮景。

徐榛蔚指出，馬政府時代兩岸關係穩定，國際觀光客和免簽國大增，花蓮觀光產業蓬勃發展，旅宿、玉石業遍地開花，農產成功外銷、創造農民高收益，但2年前民進黨主政後政策錯誤，國內產業快速外移、產業空洞化，導致原本返鄉就業青年再度面臨出走窘境。

農產品外銷受挫，徐榛蔚表示，未來會成立「花蓮品牌形象館」，結合智慧科技，串接農會、農改場等單位，攜手行銷優質農特產品，提高農友收益另闢蹊徑。

以今年文旦柚為例，徐榛蔚說，文旦質量都較往年佳，但國內市場需求飽和，沒有盤商收購，以致嚴重滯銷，未來除了改善兩岸關係、減緩國際外交緊張衝擊，「讓人進得來、東西賣得去！」花蓮也需自立自強，成立「花蓮品牌形象館」，透過雲端網路平台與世界城市無縫接軌，同時提振觀光旅遊市場。

針對花蓮產業人口老化、青年北漂的議題，徐榛蔚回應，將設置「青年創業園區」，鼓勵青年返鄉創業，協助輔導民俗文化、美食、傳統工藝等特色產業，進軍國際市場，協助青年朋友圓夢，並根留花蓮。

徐榛蔚也提及，建設「宜花東黃金廊帶」，推動宜花東屏環島高速路網，進行區域資源重整及共享，展現東部整體規劃的優勢，並逐步建構智慧城市、友善縣內老中青幼各年齡層及各族群，讓服務升級，內外均圓融自適。

(中時 )

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