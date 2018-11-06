陸客不來南投影響小？ 觀光業者打臉吳宏謀說屁話

交通部長吳宏謀(見圖)說陸客來台減少對觀光影響不大。（資料照片 姚志平攝）

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中時電子報
/綜合報導

陸客不來對台灣影響不大？交通部長今(6)日到南投視察業務表示，陸客減少，不會損及國際遊客數量和觀光，但地方業者痛斥，主管機關首長看數字說話，根本不知民間疾苦，無異說屁話。

聯合報報導，總統府秘書長陳菊今偕同經濟部長沈榮津、交通部長吳宏謀等人到南投，視察鳥嘴潭人工湖工程和觀光規畫。吳宏謀指出，陸客雖然減少了，但在中央的努力下，已拓展來自新南向國家如越南、泰國的新客源，而日本、韓國遊客也持續增加，所以整體來台的國際旅客人次沒有減少。

吳宏謀強調國際遊客沒有減少，但地方業者打臉說，帳面數字有盲點，不能反映真實現況，清境觀光協會總幹事林宏哲說，很可能打工、轉機或來台洽公的旅客也併入計算。

大埔里地區陳姓旅宿業者則痛斥交通部長「說屁話」。他說，陸客不來對南投影響超大，當地旅館都關了好幾家，官員還在看數字，根本不瞭解地方旅遊現況。尤其這幾波補助獨漏南投，政府挹注地方資源似乎也分藍綠，相當不厚道。

對於政府官員老提來台遊客人數，不敢說出實際觀光營收大幅衰減的事實，網友也留言說，「就承認有影響、拿出辦法，或說辦法還在努力中，不是加分很多嗎？」、「人是沒少但是不是來花錢的人，而是來賣淫賺錢的多」、「民進爛黨學會了詐騙集團的手法，謊言說了一千遍就成為真話」。

(中時電子報)

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