選前劃清界線！多位A咖歌手槓上川普 原因是...

2018年11月06日 17:36 中時電子報 吳映璠

繼小天后泰勒絲（Taylor Swift）槓上美國總統川普，公開支持民主黨之後，川普再度被藝人打臉，包括蕾哈娜（Rihanna）、槍與玫瑰等A咖歌手最近都公開表示，希望川普陣營不要在競選活動上使用他們的音樂助陣。

美國期中選舉今天登場，政治人物趕在選前最後一天替候選人造勢、站台、催出選票，本來競選活動上播放音樂助陣是常見之事，不過如果沒有事先了解藝人政治傾向，很有可能事後踢到鐵板。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普近來馬不停蹄，參加多場造勢活動為自家候選人站台、拉票，4日他登台前，共和黨團隊在會場播放蕾哈娜的「不要停掉音樂」（Don't Stop the Music），不久後蕾哈娜就在推特發文，要求川普不要再用她的歌曲，稱川普的那些造勢活動相當「可悲」，更請律師寄「停終信函」到白宮，表明她並未授權川普使用這些音樂。

Not for much longer...me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ — Rihanna (@rihanna) November 5, 2018

就在蕾哈娜發出抗議的前一天，金屬搖滾樂團槍與玫瑰（GUNS N' ROSES）主唱埃克索羅斯（Axl Rose）也在推特上表態反對候選人未經允許，在政治集會上播放他們的音樂，他還特別指名道姓，不歡迎川普陣營以及任何與川普有關的活動使用他的音樂。

Just so ya know... GNR like a lot of artists opposed to the unauthorized use of their music at political events has formally requested r music not b used at Trump rallies or Trump associated events. — Axl Rose (@axlrose) November 4, 2018

其實不只蕾哈娜與埃克索羅斯，最近包括滾石樂團（The Rolling Stones）、英國鐵肺歌姬愛黛兒（Adele）、皇后樂團（Queen）等大咖藝人都已向川普幕僚抗議。

不過藝人不滿政治人物使用音樂也不是近期才有的事，據紐約時報（The New York Times）報導，細數過去抗議事件，共和黨收到抗議信函的比例更高，英國搖滾巨星史汀（Sting）及已故搖滾歌手湯姆佩蒂（Tom Petty）就曾拒絕過前美國總統小布希（George W. Bush）。

報導指出，在美國，只要主辦單位持有「概括授權契約」（Blanket License），就等於持有「廣播音樂公司」（Broadcast Music Incorporated，BMI）、「美國詞曲作者及出版商協會」（American Society of Composers, Authors and Publishers，ASCAP）等旗下音樂的公共播放版權，不過鑒於藝人抗議事件層出不窮，近年來這些機構也在合約中加入但書，賦予音樂人禁止政治人數使用他們音樂的權利。

(中時電子報)