爆料藍潔瑛與星爺有一段？向太澄清「原諒我吧」

向太（右圖）澄清自己並不認識藍潔瑛。（圖／翻攝自秒拍；取自向太Tiffany陳嵐微博）

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中時電子報
向太發文。（圖／取自向太Tiffany陳嵐微博）
向太分享造謠截圖。（圖／取自向太Tiffany陳嵐微博）

55歲港星藍潔瑛3日被發現在家中猝死，關於藍潔瑛生前的緋聞和承認遭性侵的往事最近被不肖網友炒作瘋傳，更有人以「藍潔瑛精神崩潰內幕遭揭露」為題，稱「向太」陳嵐證實藍潔瑛和周星馳有過一段美好時光，今(6日)凌晨，向太發文駁斥網上小道消息，澄清自己從未說過這些話，是遭人捏造，「我由始至終都未認識這可憐女子，要不然早就幫她了」。

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向華強妻子陳嵐今在微博附上多張有關她的小道截圖，澄清自己從未在微信中跟別人分享有關周星馳與藍潔瑛緋聞，說：「逝者已經很悲慘的命運，讓她安息吧！別再利用剩餘價值去消費她了」，也強調：「更別利用我的可信度去造假。前言不對後語的，有人說我幾年前說的話，但是幾年前我的頭像不是這個。」

向太最後開罵說：「亂寫造假之人等著收律師信吧！⋯但是我由始至終都未認識這可憐女子，要不然早就幫她了，我也是被媒體害我不敢去幫她」，並對藍潔瑛難過說：「對不起啊！藍小姐你原諒我吧！祝願你在天堂會快樂與平靜！」粉絲則說：「造謠的自媒體你要下地獄的」、「造謠無恥，支持向太，幸好有平台能澄清」、「支持向太賞善罰惡～肅清娛樂圈造謠敗類」。

陳嵐微博全文：

特此聲明及澄清事實！懇請大家廣傳無良的自媒體造假我的微信太可惡了！第一：逝者已經很悲慘的命運，讓她安息吧！別再利用剩餘價值去消費她了。第二：更別利用我的可信度去造假。前言不對後語的，有人說我幾年前說的話，但是幾年前我的頭像不是這個。又有人說我請藍小姐在我家住了一段時間，第三：亂寫造假之人等著收律師信吧！⋯但是我由始至終都未認識這可憐女子，要不然早就幫她了，我也是被媒體害我不敢去幫她。對不起啊！藍小姐你原諒我吧！祝願你在天堂會快樂與平靜！

(中時電子報)

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