廖志城推動低碳綠色城鎮 經濟部長沈榮津說讚

2018年11月06日 17:33 中時 楊樹煌

▲立委蔡培慧欣見埔里推動綠能載具見成果，她說未來會再積極爭取綠能示範城鎮的經費，讓埔里好上加好。（楊樹煌攝）

▲推動埔里要成為低碳綠能城鎮的縣議員也是埔里鎮長候選人廖志城，期待未來埔里周邊觀光產業也能一同加入使用綠能載具。（楊樹煌攝）

▲經濟部長沈榮津（中）與立委蔡培慧（左）、縣議員廖志城（右）共同體驗試駕低碳綠能的電動機車。（楊樹煌攝）

近年來致力推動綠能載具，要讓埔里成為低碳綠色城鎮的南投縣議員廖志城、立委蔡培慧和Feeling 18度C巧克力基金會茆董事長，而今該夢想即將實現，GOGORO公司決定在埔里設置電動車換電站基地，提供民眾享受更方便的電動車；經濟部長沈榮津今6日在埔里視察中，就對廖志城等人的用心讚譽有加，並指埔里未來將可成為示範低碳綠能城鎮。

經濟部長沈榮津為了台灣綠能經濟，今天特地抵達埔里，會同經濟部工業局長呂正華等人實地會勘設置完成的電動機車換電站，並與立委蔡培慧及縣議員廖志城在台灣地理中心碑，共同主持台灣綠能經濟從「心」出發記者會。

經濟部長沈榮津在會中表示，非常感謝廖志城議員對埔里空氣品質的關心，全力推動要讓埔里成為綠色城鎮及對綠能交通載具的用心，多次到工業局開會討論，這種對埔里的用心與重視，讓人很佩服，經濟部為台灣能源轉型，也作了許多努力，並感謝立委蔡培慧對國家永續政策及環保的重視。

工業局長呂正華也指出，電動機車的優點多多，因有地區廖議員的用心推動，GOGORO公司也決定在埔里設置南投縣首站的換電站基地，提供民眾綠能載具新選擇，讓台灣從台灣地理中心出發，未來成為綠能低碳社會。

縣議員也是埔里鎮長參選人廖志城表示，經過近兩年的努力，經鄉親試乘體驗後，愈來愈瞭解綠色交通工具的好，希望未來周邊觀光產業也能一同加入使用電動機車或電動車行列，有效改善埔里的空氣品質。未來仍會努力推動電動機車維修站的設立及購車補助，讓埔里的生活更美好，也希望大家一起作伙來打拼。

立委蔡培慧指出，埔里鎮因盆地地形，PM2.5空污物質不易消散，汽機車則是移動汙染源之一，而今隨著電動車的研發技術提升，採用創新智能設計系統，1顆電池可騎乘100公里，且爬坡力強，是遊客穿梭巷弄的便利交通工具。

更高興的是GOGORO及ZOCHA公司代表都來到埔里，不僅推廣電動車、設置充電站，讓民眾除購買電動機車以外，也能透過租賃方式，享受電動車的方便與優點，讓生活更優質；未來，她會再積極爭取綠能示範城鎮的經費，讓埔里好上加好。

(中時 )