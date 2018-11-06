打造觀光新亮點 竹市青草湖公園嶄新啟用

2018年11月06日 17:52 中時 陳育賢

為增添新竹市青草湖風景區新面貌，市府積極整建的青草湖公園6日正式啟用。（陳育賢攝）

為增添新竹市青草湖風景區新面貌，市府積極整建的青草湖公園6日正式啟用。（陳育賢攝）

為增添新竹市青草湖風景區新面貌，市府積極整建的青草湖公園6日正式啟用，市長林智堅表示，此次透過景觀營造工程，打造出1座嶄新公園，成為青草湖新亮點，一定能吸引更多民眾踏青散步，未來湖畔周遭景觀工程也將持續進行，提供附近居民更優質、友善的休閒空間，同時讓遊客與市民享受美麗湖光山色。

林智堅表示，此次啟用的公園面積約0.18公頃，雖小但是卻讓湖岸周遭煥然一新，公園內利用地勢條件，增設緩坡道與湖岸直接相連，營造市民親水空間。

為重現過去湖光山色，他上任後投入逾7600萬進行青草湖整治，青草湖公園啟用只是第1步，接下來還有青草湖周邊環境景觀改善工程、明湖公園都會接續動工，明湖公園也會設置步道連結青草湖，打造成觀光新亮點。

林智堅說，青草湖是市民引以為傲的新竹8景之1，市府逐步規畫改善青草湖周邊環境，近年更完成委外經營青草湖水域遊憩中心，推廣立式划槳SUP等水上活動，同時積極清除湖中的布袋蓮，創造觀光新契機。

這次藉由青草湖市地重畫工程，解決公園用地內公私有土地夾雜問題，也將荒廢許久的土地，變身為青草湖景觀新亮點。

地政處代理處長曾淑英表示，青草湖市地重畫早於1980年代即配合青草湖水庫觀光需求，畫設為碼頭區，但因水庫日漸淤積、人潮日減，未積極規畫利用，致土地荒廢閒置，更影響附近地主與居民的權益，因此經2015年都市計畫檢討變更為公園用地，並以市地重畫方式取得開闢。

為重現青草湖風光，並提供更舒適與豐富的休閒體驗，公園內利用地勢條件，增設緩坡道與湖岸直接相連，營造市民親水空間，沿途更特別選植8株藍花楹，當花季盛開時，漫步紫色花雨中，別具浪漫，另外為了軟化生硬的駁坎磚及擋土牆，種植藤蔓類蒜香藤以及多樣植栽，增添更多綠意。

至於此次啟用的公園改造，市府共投入約1078萬元，為保護周邊坡地安全及做好水土保持，公園內除檔土牆設施外，下方更有1座可容納446立方公尺的沉砂滯洪池，公園內也設計緩坡道取代以往的階梯，方便遊客行走及日後公園養護工作。

(中時 )