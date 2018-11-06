南投》選舉短兵相接 樁腳拔樁悄然登場

日月潭地區選舉旗幟雖亮眼，但表面看不見的拔樁戰也已私下在進行。（沈揮勝攝）

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日月潭地區選舉旗幟雖亮眼，但表面看不見的拔樁戰也已私下在進行。（沈揮勝攝）
文宣戰如火如荼，拔樁戰悄然登場。（沈揮勝攝）

距投票日僅剩2周半，選戰已然進入短兵相接階段；日月潭地區幾名具影響力的選舉樁腳，最近陸續遇對手陣營登門拜訪，或游說策反、或拜託「凍結不動」；要不，就懇求分給一點點票源。

魚池鄉大雁村資深謝姓政壇人士表示，選舉走到今日，誰支持誰大致都已明朗化！若是兩人對決的選戰，能夠挖到對方1票，等於是給了2票；多席次選區，若評估發現自己就處於當選或落選邊緣，只要鎖定排名在自己的前1位，挖其牆角，效果相同。

他說，被拔樁、策反對象，通常是能掌握20票以上的名望人士，譬如社團、機關、社區、村里或宗族頭人等。一旦他們支持的對象明確，免不了就會血親或姻親的長輩過來游說。

有時候也見最好的朋友、同學上門，或是公司的同事、主管。要勸到翻轉過來並不容易，但至少設法凍結當事人「按兵不動、暫停出力」降低殺傷力。如果統統沒辦法說服，則動之以情，「分過來2、3票好不好？」

謝姓人士指出，在2搶1的選局，假設某樁腳20票屬於對方的，只要能「分」回6到7票，實質上就等於平手。選舉就剩10多天，拔樁戰已悄然登場。

(中時 )

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