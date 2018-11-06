義六路拓寬　林右昌：感謝健身業者全力配合

2018年11月06日 17:52 中時 張穎齊

基隆市長林右昌今（6）日前往義六路視察，指出拓寬工程進度超前外，更感謝健身業者全力配合，無償提供土地給市府興闢。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌今（6）日前往義六路視察，指出拓寬工程進度超前外，更感謝健身業者全力配合，無償提供土地給市府興闢。（基隆市政府提供）

基隆市政府與「World Gym世界健身俱樂部」聯手合作，計畫在義六路預定地興建1座4層樓、1200坪的健身中心，同步進行義六路道路拓寬工程。基隆市長林右昌今（6）日前往視察，指出拓寬工程進度超前外，更感謝健身業者全力配合，無償提供土地給市府興闢。

林右昌今日午後在工務處長張元良和民代陪同下，視察信義區義六路道路改善工程近況，強調目前實際進度超前預定進度，希望盡早提供當地居民，舒適、友善的通行空間。

工務處簡報指出，全長約265公尺的義六路（信一路口至信二路口）道路拓寬工程，主要工項包括矩形暗溝、路面刨鋪及單側新設寬頻管道，拓寛為11米後，將增設一車道改為雙向行駛，紓解路口交通壅塞。

工務處說，義六路今年9月中開工，截至目前，預定進度16.43 ％，實際進度38.75 ％，預計明年1月底前完工，這項工程還配合義六路雨水下水道改善工程，目前完成暗溝及寬頻管道埋設，台電後續將進場施工。

林右昌指出，義六路道路改善拓寬，地方反映已久，過去因用地與市府預算的問題，遲遲無法開闢，這次由健身業者展店全力配合，無償提供土地由市府興闢。

工務處補充，目前實際進度超前預定進度，台電接下來要做桿線下地工程，整體拓寬工程預計明年1月底完工。另外據了解，World Gym世界健身中心基隆店將提供游泳池、100台心肺器材、275個重訓器材，以及每周超過125堂課程的有氧教室，還有各式特殊訓練器材，將為基隆提供優質的健身空間，並創造130個就業機會。

(中時 )