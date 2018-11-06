11月15日起赴泰落地簽免費 屆時恐須排4小時等簽證

2018年11月06日 17:52 中時 李宜秦

泰國政府今召開內閣會議，確定包括台灣在內21個可申請落地簽證的國家，自11月15日起2個月免收落地簽證費用，期望透過此措施刺激消費。業者指出，屆時開放後恐怕得排隊3至4小時等待落地簽證。吸引旅客觀光。此政策特別針對大陸觀光客，預計可讓入泰觀光客達4000萬人次。

今年7月泰國一艘載滿陸客的觀光船「鳳凰號」發生翻船事故，造成40餘人死亡，導致遊泰陸客人數大減，重創泰國觀光業，為了挽救觀光，泰國政府開放包括台灣、大陸、印度、烏克蘭等21個國家，自11月15日起2個月免收簽證費用，僅在泰國機場落地簽才可免費，若在自己國家仍須收費。

旅館商業公會全國聯合會召集人李奇嶽表示，泰辦處與簽證中心都還未收到通知，但即使真正實施後對旅行業業者幫助不大，一般而言要收費的落地簽都須等1小時左右，現在開放免費，恐怕得等到3至4小時，旅行社不可能有時間排隊等簽證。

目前規定若個人前往泰辦處申請泰簽，費用維持1200元，名額不受限制；若民眾前往泰辦委外的VFS簽證中心辦理，不用排隊，費用則是1200元加上手續費470元。

若民眾委請旅行社代辦泰簽，則旅行社直接向泰辦申請，費用依然維持1200元。但旅行社向民眾如何收取代辦費，泰辦處則不介入，目前行情多為300元。

觀光局長周永暉表示，落地免簽會減少旅遊障礙，國人可透過赴泰旅遊，獲得不同體驗，歡迎泰國旅客也能訪台旅遊，讓兩國有良好交流。

(中時 )