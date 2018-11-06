新光三越天母店周慶搶雙11 Yahoo獨家聯名美妝盒

2018年11月06日 17:52 中時 郭家崴

新光三越台北天母店獨家KIEHL’S金盞花推薦組，價值4620元、特價3375元，限量20組，使用skm pay購買再加贈超進化全能眼部精萃。（新光三越提供）

新光三越台北天母店LANCOME超值肌因大容量組，價值1萬1800元、特價4590元，買超進化肌因賦活露75ml加贈45ml，買1大送9小；首4日購買再加贈新光三越商品禮券200元，限量100組。（新光三越提供）

新光三越台北天母店「雙11限定-買1送1」，MONTAGUT男款精選長袖POLO衫，原價3080至3680元、特價買1送1。（新光三越提供）

新光三越台北天母店「雙11限定-買1送1」，蕾莉歐西西里假期複方精油，原價1500元、特價買1送1。（新光三越提供）

新光三越台北天母店14周年慶8至25日登場，推出出千組明星特惠組合，首4日有不少獨家加贈，像是每5秒賣1瓶的LANCOME「小黑瓶」超進化肌因賦活露75ml加贈45ml，買1大送9小，首4日購買再加贈新光三越商品禮券200元，限量100組。

另，與Yahoo時尚美妝首次合作全台獨家、雙11限定的「獨家聯名時尚美妝盒」，每盒價值超過3000元，當日當店持新光三越APP（已綁定貴賓卡/貴賓卡銀卡）扣會員點數100點可兌換；活動期間會隨機挑選5盒美妝盒投入化妝品正貨的「神秘驚喜大獎」，獎價再翻倍。

活動期間全館滿5000送500、化妝品區滿2000送200；名品單櫃/大家電區/法雅客+[i]Store滿萬送500，貴賓卡首7日獨享滿萬送千；首4日有「夢幻逸品化妝品滿額贈」，當日持貴賓卡於化妝品區累滿2萬5000元送「大同6L小烤箱」，滿6萬元送「大同電鍋10人份」；12至16日滿4萬8000元送「Fujitek負離子空氣清淨機」；17、18日滿1萬8000元送「Panasonic負離子吹風機」；19至21日滿4萬8000元送「歌林對流式電暖器」。

為讓VIP購物更便利，8日至14日與Audi奧迪北投展示中心合作「銀卡獨享 尊榮享受 Audi接送試乘服務」，持新光三越APP（已綁定貴賓卡銀卡）當日全館過卡消費累滿2萬5000元，可登記「尊榮享受接送服務」。

此外，周慶期間因應雙11，獨家指定男女服飾和保養品有限定優惠買1送1或單品5折以下優惠；adidas、PUMA、New Balance、CONVERSE指定運動鞋款抗漲也有買1送1優惠。

因天母店有天母地區最齊全的國際名品品牌櫃位，今年總計推出超過百克拉以上的百件鑽石珠寶商品，總值超過3000萬元；為了給注重居家活品味的天母地區顧客更優質的商品，引進年輕優質平價時尚家具品牌「城市家居」，床墊家具商機上看千萬元。

除了滿千送百，貴賓卡友有天母獨家超夯神器回饋滿額贈禮，持新光三越APP（已綁定貴賓卡/貴賓卡銀卡）當日全館過卡消費累滿15萬元，送「Electrolux伊萊克斯25L專業級旋風烤箱」；滿30萬元送「美國Bissell必勝二合一蒸氣殺菌吸塵器」；滿50萬元送「象印SuperVE真空保溫熱水瓶」；滿100萬元送「iPhone XR 64G」。

另，8日至25日有「好運降臨 酒店住宿任你抽」活動，持新光三越貴賓卡/貴賓卡銀卡/APP過卡消費滿5000元，有機會抽宜蘭悅川酒店簡愛家庭房平日住宿券2份，每份價值1萬4000元；雨果雙人套房平日住宿券1名，價值1萬2000元；羅蘭雙人房平日住宿券2名，每份價值1萬元。

(中時 )